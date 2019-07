Účastníci tréninku paměti se projevují různě. Jeden se překotně hlásí a odpovídá na otázky, další se špičkuje se sousedem a jiný apaticky hledí před sebe. „Aktivizace“ během pravidelných středečních „kaváren“ vychází ze základního postulátu o tom, že jako první „odchází“ lidem s touto chorobou krátkodobá paměť. A tak není zázrak, že po přechodu ke klavíru se najednou zapojuje do společnosti i dosud zcela pasivní děda. Slova písně Ach, synku, synku si pamatuje dokonale.

Centrum Seňorina slouží jako odlehčovací služba pro lidi, kteří o své nemocné blízké pečují doma. V centru se o pacienty postarají na sice přechodnou, de facto ale libovolnou dobu. Někteří klienti tam tráví opakovaně jen jednotlivé dny nebo týdny, jiní celé měsíce.

Jde o radostnější okamžiky tady a teď

Ředitelka Seňoriny Jarka Švarcbachová vyvrací mýtus o tom, že postupující Alzheimer může být pro člověka vlastně požehnáním, protože se prý ponořuje do rajské nevědomosti. „Žít s výpadky paměti a dezorientací je strašná věc. Naším mottem proto je, že pomáháme lidem s touto nemocí i jejich rodinám prožít ještě radostný čas. Protože o nic jiného už tady nejde. Klienti si za dvě hodiny nepamatují, co tehdy dělali. Jde tedy o to, učinit radostnějším okamžik tady a teď,“ zdůrazňuje Švarcbachová.

Jako manažerka prý naráží na řadu byrokratických překážek. „Tabulkově například neexistuje odlehčovací služba se zvláštním režimem. To v praxi znamená, že bychom teoreticky neměli centrum zamykat. Když to děláme, porušujeme zákon,“ upozorňuje energická žena.

V celé Praze je 35 registrovaných poskytovatelů odlehčovacích služeb. Proškolený personál pro práci s lidmi trpícími demencí má ale jen malá část z nich. Většina proto dává při přetlaku přednost například klientům s fyzickým handicapem.