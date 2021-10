Co podle vás znamená volební výsledek pro pražskou politiku?

Z výsledku mám velkou radost, ten pražský rozhodně nebyl očekávaný, průzkumy odhadovaly koalici Spolu 30 až 33 %, žádný z průzkumů ji v Praze rozhodně nedával okolo 40 %. Praha je opět pravicová, je fialovo-modrá (podle stranických barev ODS a TOP 09). Je to tak silný výsledek, že nás to vede k debatě o tom, zda naše spojenectví nezopakovat i pro komunální volby příští rok. Voliči chtějí v Praze změnu, nechtějí Andreje Babiše ale chtějí současně pravicové řešení.

Takže se před komunálními volbami spojíte s ODS?

Po volbách určitě a musíme se teď vážně bavit o tom, zda spolupráci nezačít už před volbami a nepokusit se postavit projekt Spolu i pro magistrátní komunální volby. Ten výsledek je tak silný, tak zavazující. Tak to čtu já. Získat 40 % je mimořádné. Hovořím za sebe a za krajskou TOP 09, programově má TOP 09 blíže k ODS, než ke STAN nebo Pirátům. Současná magistrátní koalice je jediná možná, která mohla vzniknout a nepustit k moci ANO. Ve chvíli, kdy lídr Prahy sobě Jan Čižinský odmítal spolupráci s ODS, nám nezbylo nic jiného, než vstoupit do koalice se subjekty, které jsou více aktivistické a více levicové.

Podle vás dopravní uzavírky v Praze výsledek voleb ovlivnily?

Vzhledem k tomu, v jakém stavu je pražská doprava, to mohlo při rozhodování voličů, kteří váhali mezi oběma koalicemi, vést k tomu, že zvolili Spolu. Výzkumy prováděné před delší dobou odhadovaly oběma koalicím v Praze přibližně stejný výsledek. Podle mě se ale na výsledku PirSTAN rozkopaná Praha před volbami projevila.

Vy byste důležité opravy odložil kvůli volbám?

My jsme v koaličních vyjednáváních příliš ustoupili v programu o dopravě, tam se skoro nic nepromítlo. My jsme chtěli vytvořit koordinátora dopravních staveb, náměstek Adam Scheinherr s tím nesouhlasil. Občané si problémy v dopravě nespojují s náměstkem Scheinherrem, ale s primátorem Hřibem. Logicky primátor má největší politickou zodpovědnost a mohl některé uzavírky před volbami odložit.

O tom jste mohli debatovat na radě jako celek, ne?

Strávili jsme spoustu času debatami o tom, jak omezit dopravu v centru, zda zavést, či nezavést mýto. To jsou věci, které my odmítáme a na to se spoustu energie vyplýtvalo, něčím, co se stejně nebude realizovat. Myslím si, že koalice reálné problémy neřeší. Řešila například kácení javoru v Praze 1, což je také hezká a symbolická věc, ale nemůže to zaplnit program rady na tři zasedání. Nic proti javoru, já také nejsem proti kácení. Všeobecný dojem ze správy města je nejvíce vidět v dopravě a potom v bydlení. Pražany nejvíce zajímá, kde mohou bydlet a jak se dostanou do zaměstnání. Ve chvíli dopravního chaosu se řeší uzavírka centra, zdražení parkovného a zavedení mýta. Otrávenost Pražanů pak je logická. S tím my se neztotožňujeme.

Mýto ale prosazuje hlavně partner Spojených sil pro Prahu – náměstek Petr Hlubuček za STAN. Co vy na to?

Koaliční spolupráci se STAN nevylučuji, v tomto ale nechceme ustupovat. Mýto není nic jiného, než další daň a zpoplatnění toho, že chcete projet centrem autem a zaparkovat. Pro to nevidím důvod. Centrum bez aut bude mrtvá zóna. Auto se stane výsadou vyšší střední třídy, já bych ale chtěl, aby jej používal každý občan nezávisle na svém statusu.

Chtěl byste být primátor?

To si myslím, že zatím není na stole. Není to o mých osobních ambicích. Pokud bychom šli Spolu, není podmínka, že Pospíšil musí být primátor.

Máte také závazek jako europoslanec…

To nelze vyřešit jen mým odchodem z Bruselu, to není důležité. Jde mi o to najít řešení, kde bude mít šanci na úspěch a najít preference pravicového voliče v Praze.

Má tady levicový volič vůbec nějakou možnost?

Část volí ANO, ti, co očekávají sociální jistoty. Ti salónější levicoví volí Piráty. Nic ve zlém. Nemám také radost z toho, že z parlamentu zmizela sociální demokracie jako demokratická strana. Její vedení si za to trochu může samo svými chybami. Hlasy levicových voličů se rozdělují jen mezi ANO a Piráty. Hodnotově jsou úplně jiné, salóní levicovost je blíže Pirátům a sociální zajištění a dávky jsou ANO. To je strana, která si sociálními úplatky kupuje voliče.

Pirátští poslanci jsou ve sněmovně jedni z nejaktivnější, alespoň co se počtu podaných návrhů týče…

To, že někdo je aktivní a dobrý poslanec neznamená, že je dobrý i primátor. Já je mám jako kolegy rád, jsou to fajn lidi. Piráti jsou možná fajn parta, ale třeba v některých aspektech nebudou schopni řídit stát, když vidíme, jak se to daří v Praze.

Zlepší se vztahy města s novou vládou?

To je velmi důležité, přestane soupeření, které tu dosud bylo. Premiér Babiš vnímal Prahu skrze politické vedení a ne skrze problémy, které město má. Může za to i Hřib, v některých chvílích se proti němu snažil vymezit.

Podporuji Hřiba v tématech, jako je spolupráce s Tchajwanem či vymezování proti vlivu Ruské federace u nás. Na tom se měl však s premiérem (který vykonává zahraniční politiku, pozn. red.) nedošlo. Poškozovalo to hlavní město. Přichází politická reprezentace, která bude bližší Praze a i výkonnější v administrativě. Věřím, že se okruhy začnou stavět a stát začne konečně podporovat dopravní stavby, které nejsou na území hlavního města. Ty doposud příliš neřešil.

Kéž by se co nejvíce podařilo do dopravní infrastruktury, peníze na to Praha má, to je do voleb na podzim 2022 reálné připravit. V oblasti bytové výstavby ale žádný větší připravený projekt není. Uteče to rychle, za chvíli začne nová kampaň. To, co nezvládnete ve ¾, to už nedoženete.

Hodně se investovalo v úseku náměstka Petra Hlubučka a vůbec do technické vybavenosti. To je úspěch této koalice. Uvidíme, do jaké fáze se podaří dokončit projekty Jana Chabra (TOP 09), který na hospodaření s majetkem udělal velký kus práce, nejsou ale tolik vidět.

Bude jednodušší získat peníze na velké stavby? Pro metro D a okruh?

Nechci hovořit za vládu, která bude teprve vznikat. Jsem přesvědčený, že ano. Tato země však zažívá obrovské problémy s veřejnými rozpočty, jsou tu stamiliardové dluhy, státní rozpočet je v rozvratu. Jsem přesvědčený, že pravicová vláda bude schopna ušetřit a přitom dělat investice. Určitá dohoda bude pravděpodobnější, nyní jsou tu systematické ne-vztahy.