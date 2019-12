„Nárůst je rozdělen na část inflační, která pokrývá růst provozních nákladů, a část investiční, která je určena na investice do vodohospodářského majetku,“ vysvětlil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. Prostředky na investice vzrostou o 190 milionů korun, a nájemné hrazené správci vodohospodářského majetku, kterým je Pražská vodohospodářská společnost, dosáhne celkové výše 2,655 miliardy korun.

Další 1,3 miliardy korun pak PVK vloží do oprav a údržby. Nárůst o 2 % nad úroveň inflace schválila již v červnu Rada hlavního města Prahy v rámci Střednědobého investičního plánu pro roky 2020 – 2024. Dle tohoto plánu by měly investice do vodohospodářské infrastruktury dosáhnout mezi lety 2020 a 2024 více než 16 miliard korun. Zvýšená nutnost investic vyplývá z historického podfinancování vodárenské infrastruktury v Praze. „Bohužel tento dluh se projevuje velkými haváriemi na majetku velmi často starším než sto let,“ podotkl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Devět korun denně

„Prahu čekají v následujících letech zásadní investice. Například obnova páteřních vodovodních řadů z Káranské vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední čistírny odpadních vod či úpravny vody v Podolí,“ uvedla Hana Kletečková, tajemnice Pražské vodohospodářské společnosti.

Cena vodného a stočného v Praze zůstává stále na úrovni celostátního průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 % čistého příjmů domácností. Průměrný Pražan utratí za vodné a stočné měsíčně asi 270 korun, což je zhruba 9 korun denně.