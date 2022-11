Fakultní Thomayerova nemocnice nicméně zavedla od pondělí zpřísnění podmínek pro návštěvníky. „Od 17. října dochází k omezení návštěv, které budou možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím či ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení, popřípadě s přednostou kliniky, a to za splnění všech platných protiepidemických a hygienických opatření,“ oznámila nemocnice s tím, že osoba navštěvující pacienta by měla mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2 a dodržovat další režimová opatření, jako jsou dezinfekce rukou nebo návleky na obuv a oděv.

Přežít vesnickým prodejničkám má pomoci rozdělování čtyř milionů korun

Návštěvy u pacientů na lůžkách intenzivní péče a pacientů s infekčními nemocemi jsou v Ústřední vojenské nemocnici možné pouze po dohodě s ošetřujícím personálem. Po celou dobu musí mít návštěva respirátor a nesmí jevit příznaky covidu.

Podobný přístup má i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Z důvodu epidemiologické situace jsou zakázány návštěvy na lůžkových odděleních Geriatrické kliniky a IV. interní kliniky. „Omezení jsme zavedli zatím do odvolání. Uvidíme, jaká bude situace a jestli se stav zlepší,“ uvedla na dotaz Pražského deníku zástupkyně mluvčí Martina Voráčková.

Nemocnice chtějí díky opatřením minimalizovat riziko možného zavlečení covidové nákazy nebo jiného respiračního onemocnění.

Bez omezení, ale s respirátorem

Zdravotnická zařízení se shodují na doporučení nosit ochranu dýchacích cest. „Respirátory na ostatních klinikách povinné nejsou, ale návštěvníci by měli dodržovat základní hygienická pravidla, jako je dezinfekce rukou. Ve všech vnitřních prostorách zdravotnického zařízení doporučujeme nosit respirátor, a to zejména při návštěvách u pacientů,“ dodala Voráčková.

Ochranu dýchacích cest doporučuje také Fakultní nemocnice Bulovka. „Respirátory máme doporučené, ale nikoli povinné. Omezení návštěv aktuálně neplánujeme. Na infekčním oddělení máme kolem třiceti pacientů na standardních lůžkách, z toho jeden, nejvýš dva jsou na jednotce intenzivní péče,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace Filip Řepa s tím, že kapacity jsou v nemocnici dostatečné a neblíží se krizi.

Za prarodiči bez problémů

Pražské domovy seniorů o zákazech návštěv zatím neuvažují. „Doporučeny máme pouze roušky. Pokud návštěvník vlastní zapomene, tak mu jí recepční dá. Omezené návštěvy nemáme. Dokud se nám tu covid neobjeví, tak to ani neplánujeme,“ uvedla manažerka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Hájková.

Oklamaná žena podvodníkům poslala šest set tisíc. Podobných případů jsou desítky

Na návštěvu za příbuznými nebo přáteli mohou hosté i na Praze 5 „Zatím nemáme žádná omezení ani nařízení nošení respirátorů,“ potvrdila ředitelka centra pro seniory Klamovka Petra Pipková.

V tuto chvíli nejsou ministerstvem zdravotnictví vyhlášena žádná opatření. Záleží tak na každé instituci, jak se k situaci postaví. Pokud se návštěvník do nemocnice nebo sociálního zařízení chystá, měl by si raději ověřit aktuální opatření přímo v konkrétním zařízení, a to buď na webu, nebo telefonicky.