Čas změnil nádraží v ruiny. Šance na záchranu je mizivá

Staré nádražní budovy ztratily využití a chátrají. Šance na jejich obnovu je malá, a to i navzdory tomu, že v Praze vznikne dvacet nových zastávek.

Význam železnice v metropoli poroste. Výrazně tomu pomůže dostavba IV. koridoru, díky níž se mezi Vršovicemi a Hostivaří postaví dvě nové zastávky. Rozvoj železnice na metropolitní úrovni je ale v ostrém kontrastu s plány na budoucí využití některých nádraží.

Šest nádražních budov už ztratilo svůj původní význam. České dráhy teď pro většinu budov hledají majitele. Jde o několik málo nádraží, která nepřešla pod Správu železniční dopravní cesty.

Nádraží v Hostivaři kulturu nenabídne

Jak modernizace může zrušit význam původní výpravní budovy, ukazuje příklad stanice Praha-Hostivař. Budovu už železničáři pro provoz nepotřebují, při modernizaci totiž postavili zastávku a několik desítek metrů vzdálenou nádražní budovu už cestující nevyužívají. Městská část Praha 15 ji chtěla koupit.

České dráhy ale od plánů na prodej ustoupily. „Prodej nyní nepředpokládáme. Využívá se částečně k bydlení, máme ji pro vlastní potřeby, část pronajímáme Drážnímu úřadu,“ pospal současný stav mluvčí Českých drah Radek Joklík. Městská část chtěla bývalé nádraží využít například pro sál na zasedání zastupitelstva, chtěla v něm umístit i galerii či nádraží. Část budovy je nyní prázdná. „Máme zájem o využití části budovy například pro kavárnu,“ dodal Joklík.

Nákup schválili radní

Podobný osud má i stanice Praha-Bubeneč, která se přestala používat a místo ní vznikla zastávka Praha - Podbaba, která je blíže jiným dopravním prostředkům. U ní je už téměř jisté, že ji koupí město.

Nákup za 18 milionů už schválili pražští radní, čeká se jen na souhlas dozorčí rady Českých drah. Praha chce budovu nádraží přeměnit na restauraci či komunitní centrum.

Drážní budovy na prodej

České dráhy chtějí Praze prodat i další nevyužité výpravní budovy: v Hlubočepích a Řeporyjích. Zablokovaný je naopak zatím prodej modřanského nádraží. „Území je vedeno jako rezerva pro případné napojení městského okruhu,“ dodal Joklík. V majetku Českých drah zůstalo i Masarykovo nádraží, kde Penta chystá svůj velký developerský projekt. Nádraží v centru města by mělo projít v budoucnu největší proměnou ze všech stanic v Praze.

Trosky secesního nádraž Vyšehrad

Symbolem opuštěných a chátrajících nádraží v Praze se stalo vyšehradské nádraží. Secesní stavba v majetku soukromé firmy se rozpadá a úřady nemají páky na to, aby vlastníka přinutily s budovou cokoli dělat. Zatímco některá nádraží už neslouží svému účelu, v Praze mají vzniknout zcela nové zastávky. Praha už loni představila plán na větší zapojení železnice do městské dopravy.

Kromě zastávky Eden a Zahradní Město na trati do Benešova navrhuje metropolitní plán další zastávky na různých místech po celém městě. Zřejmě nejblíže je zatím výstavba zastávky na trati Praha Nymburk u metra Rajská zahrada. Jde o součást projektu na modernizaci trati z Vysočan do Čelákovic.

Jaké zastávky mají vzniknout

Nové: Výstaviště, Liboc, Letiště Václava Havla, Radotín sídliště, Eden, Zahradní Město, Depo-Hostivař, Dolní Počernice jih, Jahodnice, Třeboradice, Libeň U Kříže, Hlubočepy zastávka, Zlíchov, Výtoň, Braník zastávka, Konvářka, Dlouhá Míle, Spořilov, Kbely Nouzov, Karlín, Michle, Rajská zahrada, Jinonice, Opera, Florenc, Náměstí Bratří Synků, Karlovo náměstí.

Přesun: Bubny/Vltavská; Komořany, Ruzyně, Velká Chuchle.

Čtvrtý koridor přinese Praze nové zastávky i podchod z Vršovic do NuslíPodle původních plánů se měla letos ve Vršovicích stříhat páska, místo toho se tu ale bude teprve poklepávat základní kámen. I tak je ale ohlášené zahájení stavby koridoru z Hostivaře k jižnímu portálu Vinohradských tunelů po dlouhých letech průtahů dobrou zprávou. Přípravné práce začnou v březnu, hotovo bude na podzim 2021.

Novostavba téměř sedmikilometrové trati je největším železničním projektem v Praze od zbudování Nového spojení v minulé dekádě. A přinese řadu změn. Především zanikne dvoukolejná trať přes Strašnice, která vede hustou zástavbou. Nový koridor povede skrze zaniklé seřaďovací nádraží Vršovice. Strašnice tak přijdou nejen o trať, ale především o vlakovou zastávku.

Náhradou za ni budou ale dvě nové. Na jihu vznikne přestupní terminál Zahradní Město, kde se budou stýkat vlakové, tramvajové a autobusové linky. Zatímco vlaková zastávka vyroste na mostě přes Průběžnou ulici, pod mostem bude terminál MHD. Jeho vznik bude umožněn výrazným rozšířením podjezdu pod mostem, tramvaje tak budou oddělené od automobilové dopravy. Železniční nástupiště a tramvajovou refýž spojí vedle schodů i eskalátory a výtahy. Přestup na MHD nabídne o něco severněji i nová zastávka Praha Eden, která vznikne u stadionu Slavie. Kompletní proměnou projde nádraží Vršovice. Cestujícím zůstane zachován přístup k vlakům na první nástupiště i přímo od výpravní budovy. Přístup na ostatní nástupiště a do prostoru před nádražím zajistí nový podchod, který bude protažen až za kolejiště stanice do Nuslí. V rámci stavby koridoru vznikne 11 mostů, Stavba nemá ovlivnit současný provoz. „Opatření v osobní dopravě se ale budou teprve upřesňovat po podepsání smlouvy se zhotovitelem,“ říká náměstek šéfa SŽDC pro řízení provozu Josef Hendrych.