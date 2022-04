Program s Čarodějnickou stezkou pro děti, soutěží o nejlepší masku, kouzelnickou show, tradičním zapálením vatry i koncerty živých kapel tam potrvá od pravého poledne do 21. hodiny. „Za 15 let své existence oslavy pálení čarodějnic přerostly do podoby moderního multižánrového festivalu s bohatým programem pro všechny věkové kategorie,“ pozval Pražany na Ladronku místostarosta městské části Jan Lacina (STAN).