„Má to být místo pro ty, kteří v okolí žijí, pracují či chodí do škol. Když sem přijde slušný turista, může se podívat, jak tady žijeme. Snažíme se oživit každý plácek v centru,“ řekl starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) a zdůraznil tak, že nejde o turistickou atrakci, nýbrž o oživení místa.

Prostor se denně v 22 hodin zamyká mříží a přes celou noc je pod dohledem security.

Pražané se mohou vyjádřit. S územním plánem je blíže seznámí výstava

Náplavka u Smetanova nábřeží je o poznání klidnější než Rašínovo nábřeží. Je odtud jedinečný výhled na Karlův most i Pražský hrad. Občerstvení a provoz má na starost Michal Řepka, který je znám jako hudební producent a skladatel pod přezdívkou DJ Mike Trafik.

Oživování prostoru současným stavem však nekončí. V plánu je vybudování pochozí lávky podél proudu řeky směrem ke Karlovým lázním k dalšímu čapadlu.

To je nyní zasypané. Do konce roku by se však mělo částečně vyhrabat. Původně městská část zamýšlela čapadlo zprůchodnit celé a chtěla kvůli tomu porazit stoletý javor na druhé straně silnice. To ale vyvolalo silné protesty místních obyvatel.

„Bude se jednat se o subtilní lávku, která bude na hladině nebo těsně nad hladinou. Je to věc Povodí Vltavy Podobu řeší společný projektový tým. Přál bych si, aby se to stihlo v průběhu letošního roku,“ řekl Hejma.

Řidiči, pozor! V pátek začnou práce na Barrandovském mostu

Unikátní čapadlo pod Galerií Hollar je zprůchodněné od loňského června. V zimě zde funguje kluziště. Dříve byl prostor zanedbaný a připomínal spíše součást odpadního systému. S plánem vyčistit a zpřístupnit veřejnosti pozapomenuté a špinavé místo přišlo hlavní město před dvěma lety. Náklady na obnovu místa se vešly do 200 tisíc korun.