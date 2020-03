Březnové přednášky nabídne v podobě živých přenosů, spouští online archiv záznamů přednášek, diskusí a programů, které se v instituci už odehrály, a připomíná i podcast Zkouška sirén ze světa současné architektury a urbanismu.

Ve spolupráci s Mall.TV také uvádí osm dosud nezveřejněných dílů talk show Camping s Ondřejem Cihlářem, která odlehčenou formou představuje trendy z oblasti rozvoje města, architektury, urbanismu nebo současného designu. Virtuální rozcestník se všemi aktivitami centra lidé najdou na www.campuj.online.

Reaguje tak na vyhlášení nouzového stavu pro Českou republiku a Centrum architektury a městského plánování je od čtvrtečních 18. hodin do odvolání uzavřeno.

„Návštěvníkům neunikne prakticky nic. Možná naopak zavítají do CAMPu i ti, kterým by se jinak přednášku nepodařilo stihnout. Bezpečnost návštěvníků je pro nás prioritou. Okamžitě jsme se proto rozhodli program přesunout na internet a připravili jsme nový virtuální rozcestník se všemi online aktivitami centra. Nezavíráme, nerušíme, jen se všichni sejdeme na internetu. Věřím, že je to správný způsob, jak na danou situaci zareagovat,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.