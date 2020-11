Zadavatel při posuzování nabídek totiž zjistil, že v položkách stavby je i přejezd přes Cukrovarskou ulici. Jeho opravu za 1,9 milionu korun přitom zadal zvlášť už na konci září jako zakázku malého rozsahu.

„S ohledem na skutečnost, že zadavatel toto administrativní pochybení zjistil až po skončení lhůty pro podání nabídek, není zde možná úprava zadávacích podmínek a jediná možná náprava daného stavu je zrušení zadávacího řízení,“ píše se v písemné zprávě na profilu městské části.

Podle čakovického starosty Jiřího Vintišky (ODS) vypíše městská část soutěž znovu. „Chceme ji vypsat co nejdříve bez dalšího prodlení a předpokládáme, že práce by měly začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Dokončení předpokládáme v průběhu roku 2021. Odhadované náklady na rekonstrukci vlečky jsou zhruba osm až 10 milionů korun v takzvané nulté etapě, tedy opravě vlečky do stávajícího stavu,“ napsal Vintiška ve vyjádření pro server Zdopravy.cz.

Podle starosty uvedený odhad zahrnuje práce podle obou veřejných zakázek a další dílčí náklady spojené s některými úpravami okolí, jako je dopravní značení, úpravy manipulačních ploch v nezbytném okolí či úprava okolní vegetace v profilu dráhy.

„V příštím roce proběhne soutěž na projektanta změny zabezpečovacího systému a také dvou nových nástupišť, které jsou pro pravidelný provoz potřeba. Odhad nákladů bude součástí tohoto projektu. Předpoklad je zhruba 15 milionů korun,“ sdělil Vintiška.

Zmatky ohledně původního zrušeného tendru vysvětlil tak, že kvůli lednové havárii na vlečkovém přejezdu a uvolnění jedné z kolejnic radnice připravovala opravu důležité silniční komunikace z vlastního rozpočtu – bez ohledu na nákladnou rekonstrukci vlečky. „Tato oprava přejezdu byla připravována tak, aby mohla proběhnout během letních prázdnin, kdy je menší provoz, bohužel toto se nakonec neporařilo a nechtěli jsme akci začínat v běžném provozu v září a rozhodli jsme se ji tedy odložit až na podzimní prázdniny,“ dodal starosta městské části Praha-Čakovice.

Administrativní komunikační chyba

Díky podpoře magistrátu každopádně nakonec na nutnou rekonstrukci došlo, avšak projektová dokumentace byla připravena daleko dříve a – Vintiškovými slovy – „administrativní komunikační chybou mezi projektantem a radničním investičním oddělením nebylo toto odstraněno z výkazu výměr stavby“.

Jak už bylo uvedeno, vylepšení čakovické vlečky podporuje i magistrát. Rada hlavního města už v květnu souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 20 milionů korun městské části „Cílem je přivést pomocí vlečky skrz bývalý cukrovar do špatně dostupné a zároveň nejhustěji osídlené části Čakovic ekologickou veřejnou kolejovou dopravu a nabídnout tak obyvatelům i návštěvníkům alternativu k individuální automobilové dopravě a autobusům se spalovacími motory,“ uvedl tehdy primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle Scheinherra se tím zvýší efektivita železniční linky S34, kterou dnes provozuje společnost KŽC Doprava. Rekonstrukce má zahrnovat opravu tělesa vlečky přes areál bývalého cukrovaru, rekonstrukci železničních přejezdů, výkup pozemků pod kolejemi, projekt severního nástupiště na vlečce u stanice Praha-Čakovice a projekt nového nástupiště u zámeckého parku, kam nově vlak povede.