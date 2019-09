Petříčkovi vadí, že radnice Prahy 7 svěřila řízení akciové společnosti Obecní dům, která s tím podle něj nemá mít nic společného. „Nebylo uspořádáno výběrové řízení, ale obesláno deset veřejnosti neidentifikovaných firem,“ tvrdí Petříček. Ministr zahraničí kritizuje nejen způsob výběru, ale i výběr samotný, z něhož vzešel Vinohradský pivovar. Ten totiž spoluvlastní Matěj Turek, který v minulosti kandidoval za hnutí Praha sobě.

„Pokud je pravda, že platí místo nájmu pouze procenta z obratu, je to naprosto bezrizikový byznys pro kamarády z politiky. Je nepřijatelné, aby to bez zveřejnění detailů představitelé Prahy sobě Jan Čižinský a Hana Třeštíková obhajovali,“ popsal své výhrady Petříček.

Podle mluvčí Prahy sobě Julie Kochové ovšem Obecní dům spravuje Šlechtovku jménem města a jediným cílem výběru bylo najít zkušeného partnera. „Z došlých přihlášek vybrala komise toho, který nabídl nejlepší kombinaci kvality jídla a pití za rozumnou cenu a zároveň zkušenost s organizací kulturních akcí,“ vysvětluje Kochová. Podle ní byla významným parametrem také autentičnost.

„Unikátní historický objekt by měl provozovat někdo se vztahem k Praze a její historii. Co se týče minoritního podílu Matěje Turka ve Vinohradském pivovaru, který byl na 48. místě naší kandidátky, můžu vás ujistit, že tento fakt do rozhodování nijak nezasahoval,“ dodává Kochová. Jak je to s výší nájemného však nevysvětlila.

Radní Hana Třeštíková (Praha sobě), dvojka magistrátní kandidátky a místostarostka sedmé městské části, která měla výběr (alespoň v počáteční fázi) na starosti se ve středu kvůli zasedání kulturního výboru nevyjádřila.