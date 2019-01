Praha /FOTOGALERIE/ - Tahač s bývalým vládním letounem Tu-154 v pátek dopoledne vyjel z vojenského letiště v pražských Kbelích. Jeho cílem je Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Přes 50 metrů dlouhá a desítky tun těžká souprava tam má dojet za tři dny. Jde o jeden z největších dosavadních převozů letecké techniky v Česku. Do muzea letečtí nadšenci v těchto dnech převáží pouze trup letadla. Křídla a další části stroje, které od trupu v posledních měsících oddělili, budou dovezeny později.

Převoz letadla Tu-154 z vojenského letiště Kbely do leteckého muzea v Kunovicích. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Stroj Tu-154 byl, i se svým dvojčetem, do roku 2008 součástí vládní letky. Po světě vozil politiky včetně prezidentů Václava Havla a Václava Klause, ale i vojáky do misí. V únoru 1998 přepravil zlatý tým českých hokejistů z olympijského turnaje v Naganu. Fanoušci proto letounu přezdívají Naganský expres.

Přepravu zaplatili fanoušci

Po vyřazení z provozu oba stroje získalo kunovické muzeum. Jeho pracovníci letadlo na převoz chystali řadu měsíců. Museli postupně odmontovat křídla a další části, které by převoz znemožňovaly. Na kbelském letišti tak odpracovali stovky hodin. Na přepravu získali peníze od fanoušků přes takzvaný crowfounding, vybrali 1,2 milionu korun.

Letoun přepravní firma naložila ve čtvrtek, z letiště souprava vyrazila pár minut po 09.30. Tahač za hojného zájmu médií a fanoušků nejprve návěs s trupem vytlačil do křižovatky, poté vyrazil na cestu přes Brandýs nad Labem, Poděbrady a Jičín do Milovic u Hořic, kde by měl být kolem 15.20 odstaven.

Náklad doprovodí policie

Sobotní a nedělní trasa povede z Milovic přes Hradec Králové, Olomouc, Přerov, Hulín a Otrokovice. V Kunovicích by souprava měla být v neděli kolem 09.00. Po celou cestu ji bude doprovázet policie.

Souprava měří 51,5 metru a samotný trup váží 25 až 26 tun, řekla novinářům mluvčí projektu Tereza Šírová. Pro převoz dalších částí stroje bude vypravena druhá souprava. Kdy vyrazí, zatím organizátoři nevědí. Poveze centroplán, křídlo a motorové gondoly. „Kvůli své šířce až 5,1 metru bude muset být přepravena jinou trasou a výhradně v nočních hodinách," poznamenala Šírová. Opětovné sestavení stroje bude dobrovolníkům trvat několik měsíců. Hotovo chtějí mít do dvou let.

Kde skončí vládní letoun?

O tom, kde skončí druhý vládní Tu-154, nyní kunovické muzeum podle Šírové jedná. Získat by ho mohlo jiné letecké muzeum, řekla.

