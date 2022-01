„Mělo by jít o byty dostupné, připravené pro preferované profese, jako jsou například učitelé, strážníci městské policie nebo zaměstnanci dopravního podniku,“ potvrdil starosta Ondřej Martan.

Podobný nápad realizují i v sedmé městské části, kde se připravuje výstavba bytového domu se šestašedesáti malometrážními byty na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou. „Budou určeny pro seniory, mladé rodiny a klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté a hasiči,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Na sedmičce zároveň plánují i rekonstrukce bytových domů, včetně oprav prázdných bytů. Například v domě v ulici U Uranie vzniknou rekonstrukcí v půdní vestavbě čtyři nové byty.

Veřejná doprava v hlavním městě a okolí zatím razantní nástup omikronu zvládá

Obecní byty k pronájmu chystá v letošním roce i radnice Prahy 8. „Připravíme je do užívání nájemníkům z řad preferovaných profesí, tedy učitelům, policistům nebo hasičům, a také osamělým seniorům,“ řekl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek a poznamenal, že stavba bytových domů za stovky milionů korun je pro rozpočty městských částí, které se pohybují pod miliardou korun, nereálná.

Jeden z největších bytových fondů v metropoli má desátá městská část, více než 3 300 bytů. „Nezaměřujeme se tedy primárně na výstavbu, ale na opravu konkrétních bytových jednotek. Ročně opravíme kolem stovky bytů,“ vysvětlil mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník.

Opravy městského bytového fondu chystají i v Praze 6. „V letošním rozpočtu je pro tuto oblast vyčleněno téměř 88 milionů korun,“ připomněl mluvčí šesté městské části Jiří Hannich.

Koupaliště Džbán neotevře, developer otevření podmiňuje stavbou bytů u Evropské

V Řeporyjích letos s výstavbou nových bytů nepočítají. „Nestavíme. A za stávajících podmínek a pobídek pro jejich stavbu o něčem podobném aktuálně neuvažujeme,“ řekl starosta Pavel Novotný.

Nové byty by naopak rádi stavěli v Klánovicích. Ale podle starostky Zorky Starčevičové nemají volné pozemky. „Pokud bychom si něco moc přáli, pak by to bylo pár tisíc metrů čtverečních na bytový dům a domov pro seniory,“ poznamenala starostka.