Spolu s Prahou 2 a 7 patří mezi nejdražší lokality také Praha 6. V Dejvicích a okolí je průměrná cena nových bytů 181 967 korun za metr čtvereční. "Jednou z hlavních příčin růstu cen nového bydlení v Praze je dlouhodobě nízká nabídka," uvedla Renata Vildomcová, ředitelka odboru komunikace rezidenčního developera Skanska. Největší úbytek meziročně zaznamenala Praha 10, kde se nabídka snížila o 36 procent.

Boom naopak v posledních letech zažívá podle Skansky Praha 5. V nabídce je zde 561 nových bytů, což je meziroční nárost o devět procent. V Praze 14 a 15 do nabídky vstoupily nové projekty a celkově je tak v těchto částech o 488 bytů více než loni. "Doplnění nabídky nových bytů ve druhém letošním čtvrtletí je pro trh dobrou zprávou. Aby však přineslo skutečně viditelný efekt, musel by být růst dlouhodobý a musel by být generován novými projekty, nikoliv stagnací, která je v současnosti způsobena především nedostupností hypoték," konstatovala Vildomcová.

Nejdostupnější byty jsou v Praze na Zbraslavi, a to za průměrnou cenu od 113 027 korun za metr čtvereční, a v městských částech Lochkov (115 628 Kč/m2) a Lipence (116 199 Kč/m2). Pod hranicí 120 000 korun za metr čtvereční se v průměru nachází ještě Praha 19, vyplývá z dat.

Zatímco většina cen ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím rostla, konkrétně v Troji průměrná cena nových bytů klesla. Ceny nových bytů se zde meziročně snížily o 12 procent na 146 982 Kč/m2. "Dřívější pouze luxusní nabídka byla doplněna o standardnější jednotky," uvádí Skanska.

Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze byla v letošním druhém čtvrtletí 152 051 korun za metr čtvereční, což bylo meziročně o 17 procent více. Analýza developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group z konce července ukázala, že průměrná cena prodaného bytu byla 145 783 korun za metr čtvereční.

Průměrné ceny a nabídka nových bytů v Praze za 2. čtvrtletí 2022 (vybrané lokality):

Lokalita Průměrná cena za m2 Nabídka Praha 2 207 465 105 Praha 7 194 888 164 Praha 6 181 967 124 Praha 3 162 613 493 Praha 10 162 437 236 Zličín 131 224 66 Praha 17 127 347 50 Lochkov 115 628 15 Lipence 116 199 11 Zbraslav 113 027 5

Zdroj: Skanska