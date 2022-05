S výhledem i předzahrádkou

Rezidence Vokovice II vyrůstá ve svažitém pozemku, čemuž odpovídá i architektonický návrh budovy. Bytové jednotky jsou tak situovány nejen do nadzemní části objektu, ale i do třech “podzemních” podlaží. Ta se nacházejí pod úrovní vstupu vedoucího do domu z ulice K Červenému vrchu a k bytům v těchto podlažích budou náležet soukromé předzahrádky.

„Kontakt s okolní přírodou pro nás byl zcela zásadní, a proto jsme v návrhu bytového domu pracovali především s transparentními materiály, mezi něž patří například skleněné zábradlí a velká okna, která nebrání výhledu,“ uvedli architekti ze studia LOXIA.

Ačkoli do dokončení výstavby zbývají ještě necelé dva roky, na prodej je tu jen deset bytových jednotek. Tedy jedna až dvě na patro, s výjimkou toho nejvyššího. Jejich ceny se pohybují od 7 750 000 za byt 2+kk o ploše 55,3 metrů čtverečních do 17 380 000 korun. Právě tolik je třeba na pořízení více než stometrové bytové jednotky o dispozici 4+kk, k níž náleží dvacetimetrový balkon. Sklepní kójí a parkovací stání je nutné si ke všem bytům ještě přikoupit.

Ve Vokovicích se aktuálně další developerské projekty nestaví, respektive pokud se staví, neobjevují se v nabídce. Na své kupce tu tak čekají už jen poslední jednotky, respektive atypické townhousy v projektu Šárecký Dvůr, který v ulici Ke Dvoru v roce 2019 podle návrhu ateliéru Bogle Architects dokončila developerská společnost Crestyl. V uzavřeném areálu, jenž v sobě propojuje původní architekturu historického panského dvora s designem 21. století, bylo vybudováno 51 bytových jednotek. Srdcem parku se stala zrekonstruovaná barokní budova, jejíž nádvoří lemuje pětice nově postavených viladomů.

Dle Deloitte Develop Indexu se průměr nabídkových cen v developerských projektech v Praze 6, kam Vokovice spadají, v prvních dvou měsících roku 2022 „usadil“ na 153 700 korunách za metr čtvereční. Ve srovnání s obdobím listopad-prosinec loňského roku tak z částky 145 900 vzrostl o 5,3 procenta. Zkraje roku 2021 se metr čtvereční nového bytu v Praze 6 v průměru nabízel za 134 400 korun, ve stejném období roku 2020 se jednalo o 122 600 korun.

V průběhu letošních prvních dvou měsíců bylo dle Deloitte Develop Indexu na území hlavního města do prodeje nově dáno 18 rezidenčních projektů se 738 byty, jejichž průměrná nabídková cena dosáhla 174 070 korun za metr čtvereční.