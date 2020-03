Městká část Praha 1 informovala v týdnu také o tom, že v rámci zastupitelstva vznikl nový Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, jehož předsedkyní byla zvolena Bronislava Sitár Baboráková (ANO 2011). Jan Votoček (TOP 09) coby radní pro majetek a bytovou politiku má na starosti právě dvě zmíněné dotace.

„Díky první dotaci bude možné rozúčtovat skutečnou spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, druhá dotace pak mimo jiné umožní vpustit do domu v případě výtržnosti a rušení nočního klidu policii,“ uvedla radnice na webových stránkách. Zájemci mohou o dotace žádat do 27. března. Praha 1 vyčlení z rozpočtu celkem devět milionů korun s tím, že samotnou instalaci by chtěli radní stihnout ještě před začátkem letošní hlavní turistické sezony.

„Krátkodobé ubytovací služby v domech, které mají v první řadě sloužit k trvalému a spokojenému bydlení, stále agresivněji zasahují do atmosféry domů i do jejich bezpečnostní situace. A to musí skončit!“ prohlásil starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN). Votoček pak vysvětlil, jak má nové zabezpečení domů v centru hlavního města vypadat.

Pronajímatelé více bytů budou mít „fofr“

Nyní bývá běžnou praxí, že turista si domluví ubytování přes Airbnb a klíče si vyzvedne buď přímo u hostitele, nebo – a to je možná častější případ – nechává majitel bytu klíče ve speciálních boxech pověšených třeba na sloupech veřejného osvětlení. Na konci pobytu pak uživatelé aplikace klíče vrací majiteli zase osobně, nebo je nechá ve schránce.

Biometrické zámky by však do domu pustily jen ty s ověřenými otisky prstů. To by mělo podle radničních plánů ztížit pronajímání vlastníkům více nemovitostí. „Ti, kteří tam budou chtít dělat ubytování, tak budou muset buď každou chvíli k domu běhat, aby dovnitř někoho pustili, anebo jednoduše přestanou turistům byty pronajímat. A o to nám jde,“ citoval web Aktuálně.cz radního Votočka.

Zabij bobra, zachráníš strom

Praha 1 počítá s tím, že dotace nazvaná „Palec“ bude sloužit i k zabezpečení kamerovým systémem a zahrnuje také peníze na roční pojištění proti poškození biometrického nebo obdobného systému. Jenže na první pohled je zjevný problém, že soukromí majitelé bytových domů si musí zámky s na otisk prstu a další věci zaplatit sami. A (nejen) v centru metropole kupují celé budovy zahraniční podnikatelé, kteří pak přes Airbnb a další podobné platformy byty pronajímají.

„Na Praze 1 se s kamarádkou, aby vám zalila kytky, zatím co jste na dovolené, podle všeho už nedomluvíte. Zabij bobra, zachráníš strom,“ glosoval magistrátní zastupitel a předseda pražské ODS Tomáš Portlík dění na radnici městské části, kde opět vládnou i jeho spolustraníci. Ve twitterové diskuzi pak další namítají, že podobné potíže může způsobit biometrický zámek úklidové službě. Navíc v případě výpadku proudu či jiným technickým problémům by měl být zálohován mechanickým otevíráním dveří.

Rádio vodoměry pak umožní SVJ a bytovým družstvům rozúčtovat spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek. Díky těmto přístrojům je totiž možný dálkový odečet naměřených hodnot bez nutnosti vstupovat do konkrétní bytové či nebytové jednotky. A provozovatelé ubytových služeb by měli mít vyšší spotřebu vody, protože se za měsíc v jejich bytě vystřídají klidně i desítky lidí.