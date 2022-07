Pro obyvatele České republiky to není radostné čtení. Tuzemskému trhu s bydlením v tomto žebříčku náleží celkové druhé místo – předhonil ho pouze Nový Zéland a na “paty mu dýchá” Maďarsko. A v jednom z parametrů je Česko opravdu smutným premiantem - cena průměrného bytu se tu rovná bezmála 170 měsíčním nájmům. Na jeho koupi je pak třeba bezmála 141 měsíčních příjmů, což Česku na třicetistupňovém žebříčku přisuzuje pátou příčku.

Nejdražší místo pro život ve střední Evropě? Praha, tvrdí průzkum

Zaměříme-li se ale pouze na Prahu, dostaneme se na více než 200 průměrných hrubých měsíčních mezd. Alespoň podle Indexu dostupnosti bydlení, který zpracovává společnost Central Group. „V případě, že by obyvatel metropole ze své mzdy nehradil žádné jiné výdaje, na průměrný sedmdesátimetrový nový byt by potřeboval hrubou mzdu za 17,3 roku,“ říká Dušan Kunovský, šéf Central Group, a dodává, že dostupnost bydlení se sice zhoršila ve všech velkých městech u našich sousedů, které jeho firma sleduje, ale i tak ve Vídni, Berlíně či Varšavě lidé na nový byt dosáhnou za zhruba devět let.

Ochlazení přehřátého trhu

Podle Zuzany Chudoba, ředitelky společnosti BTR Consulting, lze nyní očekávat určitou korekci trhu i jeho stagnaci. „Ačkoli se mnoho odborníků na počátku koronavirové epidemie domnívalo, že dojde ke zpomalení nákupu nemovitostí, opak byl pravdou. Nákupy nemovitostí určených k bydlení byly až extrémní, což spolu s růstem cen stavebních materiálů a jejich nedostupností ceny realit ještě zvýšilo. Nyní je poptávek po novém bydlení poměrně málo. Myslím si, že tento stav bude ještě nějakou dobu přetrvávat, a to i s ohledem na ceny energií a úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. V některých oblastech může dojít ke korekci cen a za nějakou dobu pak na trhu nastane zdravá rovnováha,“ říká Zuzana Chudoba.

Podobně to vidí i Prokop Svoboda z realitní kanceláře Svoboda & Williams, podle něhož aktuální pokles poptávek indikuje zpomalení trhu. „Ve druhém pololetí pražský rezidenční trh čeká stagnace nebo dokonce drobná korekce - což ale investorům nabízí řadu příležitostí. Dočasné zpomalení vždy vylepšuje nabídku, takže i my v posledních měsících sledujeme, že se v této fázi začínají na trh dostávat zajímavější nemovitosti,“ říká Svoboda, který věří, že současná situace může iniciovat vyšší poptávku po energeticky úspornějších, ekologicky šetrnějších a obecně kvalitnějších projektech, které v devalvačním inflačním prostředí garantují trvalé hodnoty.

Není nájem jako nájem

Změní současný stav pohled lidí i na formu bydlení ve prospěch nájmů? Pokud ano, půjde o změnu trvalejšího charakteru? O tom, že tomu tak bude, je přesvědčena Zuzana Chudoba. „Tou změnou už vlastně procházíme. Kvůli vysokým cenám nemovitostí, úrokových sazeb a energií se většina poptávek přesunula do nájemního bydlení. Jeden den dáte inzerát a druhý den je byt pronajatý,“ přibližuje situaci na trhu ředitelka BTR Consulting. Zároveň však podotýká, že toto vystihuje především současný stav.

„Z dlouhodobého hlediska sledujeme další trendy – mladší generace se nechtějí tolik vázat, přejí si být flexibilní. Stěhují se za školou, za prací. Navíc v případě nájemního bydlení nemusí mít poměrně velký počáteční kapitál, který je k nákupu bytu nutný. Toho si všímají i investoři a developeři a část své produkce připravují k nájemnímu bydlení,“ vysvětluje Zuzana Chudoba a připomíná, že velkou změnou prochází celý segment nájemního bydlení.

„Majiteli většiny bytů určených k pronájmu jsou fyzické osoby, soukromníci. Jen malou část těchto bytů vlastní takzvaní institucionální investoři. Myslím si, že v podstatě není v silách fyzických osob, které vlastní jednotlivé byty, segment nájemního bydlení významně ovlivnit. Ale je to v silách majitelů a provozovatelů velkých portfolií nájemních domů. Mají dobře zpracované interní procesy, celkovou péči o nájemníka i správu budovy a dokážou poskytnout i další služby. I díky tomu bude docházet, alespoň z mé vlastní zkušenosti, k pozitivnímu pohledu na nájemní bydlení,” dodává Zuzana Chudoba.