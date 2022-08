Na první elektronickou aukci naopak teprve čekají obyvatelé Prahy 10. Tato městská část bude v září dražit nájemné v deseti obecních bytech. „Majiteli se stanou občané, kteří za zrekonstruované jednotky nabídnou nejvyšší měsíční činži. Nabídka bytů je záměrně široká, od 1+0 až po 3+1. Chceme, aby se do naší veřejné soutěže mohli zapojit jak lidé žijící sami, tak rodiny,“ vysvětlil místostarosta Prahy 10 Petr Beneš.

Do elektronické aukce se mohou hlásit občané starší 18 let, kteří složí kauci 30 tisíc korun. V průběhu srpna radnice zveřejní podrobná pravidla, do 31. srpna do 14 hodin pak bude přijímat přihlášky do veřejné soutěže. Nejmenší byt, který se bude dražit, má 25,5 metrů čtverečních, dva největší pak přes 82 metrů čtverečních. Vyvolávací cena bude začínat na 140 korunách za metr čtvereční.

Cestou e-aukcí zatím nejdou všechny městské části. Nepořádají je menší městské části, jako jsou Kolovraty, Běchovice nebo Klánovice, ani ty velké, třeba šestá a sedmá městská část.

„Výběrová řízení na pronájem obecních bytů se u nás konají výhradně obálkovou metodou. Naše praktická zkušenost je taková, že žadatelé o byt zpravidla účast ve výběrovém řízení spojí s prohlídkou daného bytu. Zatím jsme tedy nezaznamenali výraznou poptávku po výběrovém řízení v elektronické formě. Nevylučujeme ale, že v budoucnu připojíme i elektronické podání přihlášky,“ uvedl mluvčí šestky Jiří Hannich.