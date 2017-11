Byty a kanceláře v areálu bývalé továrny na letecké motory či kostel z betonu

V klání Best of Realty soutěžilo celkem 43 projektů. Po roce se udělovala i cena za nejlepší nákupní centrum. Zvláštní cenu obdržel netradiční svatostánek. Soutěž Best of Realty 2017 zná své vítěze. V 19. ročníku dvakrát zabodoval projekt Waltrovka, který skupina Penta buduje v Praze 5 Jinonicích.

V prestižní soutěži čerstvě dokončených developerských projektů získal komplex Mechanica první místo v kategorii administrativních center, a to za celkový přístup k rozvoji lokality, komerční úspěch i architektonické pojetí, které citlivě navazuje na industriální charakter areálu bývalé továrny na letecké motory. V nejsilněji zastoupené kategorii rezidencí se první etapa Waltrovky umístila na třetí pozici mezi projekty většího rozsahu. Už v loňském ročníku pořadatelé zareagovali na současnou rozmanitost na trhu s novým bydlením a kategorii rozdělili na menší projekty do 25 bytů a větší komplexy nad tuto hranici. V první z nich odborná porota pod vedením Pavla Kühna z České spořitelny postavila nejvýš Villu Atrium Bubeneč v Praze 6. V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu si vítězství odnesl DOCK River Watch 2 v Praze 8. Uspěly mimopražské hotely Kategorii hotelů vévodily mimopražské stavby. Titul nejlepší z realit získal Theresian Hotel & Spa v Olomouci. Do stejného města putovalo i stříbro a to za Theatre Hotel Olomouc, který vznikl přestavbou chátrajícího divadla. Po loňské pauze, způsobené nedostatkem kvalitních projektů, se do soutěže vrátila kategorie nákupních center. Vítězství si z ní odneslo rozšíření pražského Centra Chodov. Mezi skladovými a průmyslovými areály vyhrál CTPark Planá nad Lužnicí. Ocenění pro město Litomyšl O titul Nejlepší z realit 2017 se mohly ucházet stavby dokončené v Česku po 1. lednu 2016. Kromě ocenění v základních kategoriích porota udělila Zvláštní cenu. Tu získal kostel svatého Václava v Sazovicích u Zlína. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), která má nad soutěží záštitu, věnovala svoji cenu Award for Excellence městu Litomyšl za dlouhodobou podporu soudobé architektury.

Autor: Denisa Holajová