Mimochodem, v celé zemi vzrostl počet samostatně bydlících osob od prvního sčítání v roce 1991 takřka dvojnásobně, z 840 tisíc na 1,6 milionu.

Analýza: V Praze je nákladnější hypotéka, za metropolí zase dojíždění

Statistický úřad nezveřejnil, kdo přesně jsou ti, kteří bydlí samostatně. Na jedné straně to mohou být mladí singles, kteří společné bydlení zatím nehledají. Ovšem mezi samostatně bydlícími bude také velké množství seniorů, kterým umřel jejich životní partner.

Jednou z nich je čtyřiaosmdesátiletá bývalá zdravotní sestra Helena Novotná, která žije ve Slaném na Kladensku v bytovém domě v nájmu sama už déle než sedm let.

„Zatím jsem s důchodem i vdovským vyšla. Nyní nám už ale zvýšili zálohy, takže mi z důchodu odejde více než šest tisíc korun. Dosud jsem i nějakou korunu ušetřila, odteďka už nevím, jak to bude,“ uvedla seniorka.

„Pro jídlo si chodím do města do jídelny a nic jiného nekupuji. Na dovolené nejezdím, ani do lázní, ale už bych je i potřebovala. Žiju velmi skromně, ani auto nemám. I kdybych si chtěla dopřát něco navíc, nezbylo by mi na to,“ dodala Helena Novotná, která žije v okrese, kde je takto bydlících nejvícv celém kraji – bez stovky 24 tisíc.

Helena Novotná je příkladem toho, že samostatně žijící lidé nemají možnost se o životní náklady dělit s někým jiným. „Zatímco mladí singles mají často dobře placenou práci a nějaké rezervy, případně se mohou domluvit s partnerem či přáteli na spolubydlení, staří lidé takhle flexibilní nejsou. Navíc často nemají velké úspory, takže vyšší náklady budou zvládat mnohem hůře,“ uvedl šéf pražské developerské firmy Ekospol Evžen Korec.

S normálním příjmem to nejde utáhnout

Ten je přesvědčen, že jednou z mála možností, jak tomu čelit, je výměna většíhSamoo bytu za menší. „Na druhou stranu je pro staré lidi problematické stěhovat se z bytu, v němž často strávili podstatnou část života. Vzhledem k vývoji na trhu s energiemi však mnohým bohužel nic jiného nezbyde,“ řekl Korec.

S nárůstem cen se ale potýkají i mladí a relativně dobře situování „bytoví sólisté“. Ale v jejich odpovědích je dobře vidět rozdíl mezi nimi a seniory „Zdražování pociťuji hlavně při nákupu potravin a dovolených, které jsou obecně pro 'singles' velmi nevýhodné. Pokud jdeo náklady za bydlení, patřím k těm šťastnějším, neboť jsem už před lety pořídila malý byt v Praze na hypotéku, u níž mám zafixovanou úrokovou sazbu. Navíc jsem si po změně zaměstnání finančně polepšila a tak nežiji od výplaty k výplatě,“ popsala pětatřicetiletá Anna z Prahy. A dotkla se i těch, kteří žijí v nájmu.

Samota je drahá

„Každopádně pro samostatně žijící lidi v nájmu je to teď v Praze neudržitelné. S normálním příjmem nelze nájem 'utáhnout'. Já sama teď funguji tak trochu 'ze setrvačnosti' a jsem zvědavá, co přinese podzim. Důvody k obavám rozhodně jsou,“ uvedla mladá žena.

„Za necelý rok mi jen náklady na bydlení vzrostly o třetinu, o potravinách nemluvě,“ přidal se čtyřicátník Martin z Vršovic. „Ale nepláču, sám bydlím rád a samota je holt drahá,“ vysvětlil.

Samostatné bydlení je jeho dlouholetým rozhodnutím. „Rád se bavím, rád jsems přáteli, partnerkou, když zrovna je, ale nerad hlásím, kam jdu, kdy přijdu, proč jsem v práci déle. I rozhodnutí, kdy a kam na dovolenou, je podstatně jednoduší,“ popsal.

Obydlené byty podle sčítání lidu

Celkem Obydlené jednou osobou Praha 627 705 275 733 Středočeský kraj 561 642 176 554 Benešov 38 806 12 056 Beroun 38 233 11 511 Kladno 69 940 23 900 Kolín 42 452 13 896 Kutná Hora 30 850 10 259 Mělník 45 196 14 710 Mladá Boleslav 54 007 18 749 Nymburk 41 699 13 598 Praha-východ 72 911 19 434 Praha-západ 59 430 16 127 Příbram 46 088 15 297 Rakovník 22 030 7 017

Zdroj: ČSÚ