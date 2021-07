Jak dlouho vydělává Pražan na nový byt? V průměru skoro 15 let

ČTK





Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,9 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnosti Central Group. Jde o údaje na konci prvního čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. Před rokem to bylo 14,2 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, odkdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Při regionálním srovnání za Prahou následují Bratislava (12,5 roku), Mnichov (12,3 roku), Berlín (8,7 roku), Vídeň (8,3 roku) a Varšava (8,2 roku). "Dostupnost bydlení klesá ve všech sousedních zemích a jejich metropolích. Praha ale žebříček s velkým náskokem vede a svůj odstup stále zvětšuje. Ještě v roce 2014 Pražan vydělával na stejně velký byt jako dnes o pět let kratší dobu. Tedy podobně dlouho jako nyní ve Vídni, Varšavě či Berlíně, které nám mohou jít příkladem,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Podle analýzy Central Group úřady za posledních pět let v Praze povolily 3,3 bytu na 1000 obyvatel. Z vybraných měst v regionu to bylo výrazně nejméně. Následují Berlín (6,4 bytu), Bratislava (6,9 bytu), Mnichov (7,9 bytu), Vídeň (9,3 bytu) a Varšava (12 bytů). Prodej bytu Arenbergerovi řeší policie. Podejte žalobu, vyzývá Praha 1 magistrát Přečíst článek › "Ceny bytů v Praze dlouhodobě rostou výrazně rychleji než mzdy. Zatímco mzdy se od konce roku 2014 zvýšily o 32 procent, ceny bytů za stejnou dobu vzrostly o 97 procent. V nabídkách se nyní pohybují kolem 122 tisíc korun za metr čtvereční. Za stejnou částku, která v roce 2014 stačila na byt s rozlohou 70 metrů čtverečních, si dnes Pražan koupí jen zhruba poloviční byt,“ doplnil Kunovský. Nízká nabídka Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních vzrostla meziročně o 8,5 procenta na 8,51 milionu korun. U průměrné mzdy Central Group vychází z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich byla na konci března průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 47 657 korun. To je o 3,7 procenta více než před rokem. Dlouhodobé nájemní bydlení v metropoli: v nabídce bylo více bytů za nižší ceny Přečíst článek › Jednou z hlavních příčin vysokých cen je podle odborníků nízká nabídka. Jako další příčiny zdražování experti zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.