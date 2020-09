V Jiráskově čtvrti v Kyjích vzniklo na základě veřejného projednání mezi protihlukovou stěnou u frekventované Rožmberské ulice a panelových domů v Koberkově dětské hřiště už v září 2014. Podle tamních obyvatel malé pískoviště se skluzavkou „plnilo svůj účel a neobtěžovalo okolí“. Letos v červnu upozornila městská část na webu, že budou probíhat práce na rozšíření dětského hřiště.

Ale lidé z okolních bytů si stěžují, že tento záměr s nimi nikdo nekonzultoval. Protože kdyby věděli, co se zde chystá, tak by se ohradili předem a nikdy nedali souhlas. Vždyť by jim bylo jasné, co s sebou provoz dětského hřiště přináší… „Bylo to pěkné bydlení v klidné lokalitě, které se změnilo v peklo,“ píše jedna z obyvatelek v komunikaci s úřady. Dokumenty má redakce Pražského deníku k dispozici.

„Celý den poslouchám křičící děti, vrzající houpačku a třískání vrátek, při otevřeném okně někdy není slyšet vlastního slova,“ dodává žena s tím, že z dětského hřiště je po rozšíření „centrum zábavy pro široké okolí“.

„Od rána až do večera je zde velké množství malých dětí a k nim patřící povyk, pištění a křik maminek a dalších návštěvníků hřiště, kteří si občas přinesou reproduktory a potom to v celém domě vypadá jako na Matějské pouti,“ stěžuje si další z obyvatel, který je dle svého vyjádření po kardiochirurgické operaci a jako strážník městské policie vykonává rovněž noční služby: „O spánku přes den si můžu nechat zdát.“

Řešení radnice? Špatný vtip

Občané, kteří se obrátili i na redakci Pražského deníku kvůli „aroganci a neochotě radních jednat s obyvateli“, míní, že situace zhoršila kvalitu jejich bydlení a nelíbí se jim ani například ztráta soukromí na balkonech. Kvůli zmíněným problémům s dětským hřištěm údajně nemohou mít otevřená okna a přes léto je v jejich bytech „nesnesitelné horko“.

Řešení ze strany radnice Prahy 14 připadá nájemníkům polovičaté, jedna z nich postup komunálních politiků označila za „špatný vtip“. Vedení městské části totiž na základě stížností upravilo otevírací dobu dětského hřiště od 9 do 19 hodin. Vrátka – která byla promazána, aby nevrzala – se zamykají. Podle místostarostky Ireny Kolmanové (TOP 09) má plocha rovněž svého správce. „Kontaktovali jsme také strážníky Městské policie hl. m. Prahy a požádali je o pravidelnou kontrolu této lokality,“ napsala Pražskému deníku radní, která má v gesci mimo jiných také údržbu veřejných ploch.

Podle Kolmanové městská část rozšíření dětského hřiště „pečlivě zvažovala“. Akci Praha 14 zrealizovala i na základě podnětů místních obyvatel. „Původní hřiště jsme doplnili o tři prvky (tzv. pyramidu, houpačku a domeček) tak, aby dětem nabízelo větší vyžití. Dále jsme nechali naistalovat zastínění nad pískoviště, aby bylo využitelné i v horkých dnech a doplnit oplocení kolem celého hřiště. Součástí revitalizace byla rovněž obnova mobiliáře – staré lavičky a odpadkové koše jsme vyměnili za nové. Již od prvopočátku (konec 80. let) byl součástí stavby přilehlého bytového domu systém hřišť pro děti a mládež. Rozšířením hřiště jsme tedy žádným způsobem nezměnili využití území, pouze jsme zlepšili občanskou vybavenost, která je nedílnou součástí lokality,“ uvedla místostarostka.

Praha 14 o stěhování hřiště neuvažuje

Jenže rozzlobená skupinka místních s Kolmanovou nesouhlasí. Na začátku září proto další dopis dorazil také k magistrátnímu radnímu Adamu Zábranskému (Piráti), jenž má na starosti bydlení. Pozemek i dotčené domy v Koberkově ulici totiž patří hlavnímu městu. „Tak laskavě konejte!“ vybízí muž koaličního zastupitele.

Lidé požadují přestěhování hřiště na konec bloku panelových domů, kde je dopravní hřiště, nebo do nedalekého parku Jiráskův sad, který sousedí s Českobrodskou ulicí. Dále chtějí po magistrátu protihluková opatření – výměnu oken, instalaci předokenních žaluzií a kvůli znemožněnému větrání také klimatizaci.

„Městská část o přesunutí hřiště v tuto chvíli neuvažuje,“ upozornila místostarostka Prahy 14. Radní Zábranský na dotaz Pražského deníku do uzávěrky článku neodpověděl.