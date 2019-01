Praha – Proč novináři hledali novorozenou gorilu na zdejší porodnici? I to se z obrázků dozvíte.

Jít na vyšetření do nemocnice nikomu na dobré mysli nepřidá. A být rovnou hospitalizován? To už přímo zavání špatnou náladou, ač se o vás zdravotnický personál stará nejlépe, jak umí. Jak tedy pacientům náladu co nejvíce zlepšit? Jak jim pobyt ve sterilním prostředí, pokud možno, zpříjemnit? A hlavně, jak navázat co nejsnadnější komunikaci nejen s nemocnými, ale i se širokou veřejností?

Neobvyklý recept našli v Nemocnici Na Bulovce. Začali s vydáváním komiksu. Má prý za úkol vyčarovat úsměv na tváři a zábavnou formou seznámit Pražany s děním v nemocnici.

Do oběhu se zatím dostaly čtyři série dosud v elektronické podobě. Z obrázkových stripů (komiks, složený vždy ze tří políček) se dozvíte například to, kolik peněz zaplatí opilý člověk na zdejší záchytce, kterak novináři Na Bulovce hledali právě narozené gorilí mládě, jak v areálu Bulovky řádili divočáci, či to, proč „sklaplo" notorickým vykradačům automatů pro výběr regulačních poplatků.

Bulovka je zatím jedinou nemocnicí v Praze, která komiks nabízí, a možná už brzy ho přinese také v papírové podobě pacientům rovnou na pokoje. Mluvčí Bulovky Martin Šalek upozorňuje, že komiks je především umění, nikoliv žádná pokleslá pseudozábava pro děti.

„Komiksem můžeme satiricky vyjádřit velmi složité i vážné věci," říká Šalek. Podle něj se v případě komiksu jedná o pokračování snahy Bulovky o aktivní komunikaci, především prostřednictvím sociálních sítí. Právě na nich je komiks „k dostání." Pragmaticky aktivitu Bulovky shrnul vysokoškolský pedagog Tomáš Průša, který se věnuje informačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání pacientů i odborníků ve zdravotnictví.

„Dobrým příkladem, jak mít propojené stránky se sociálními sítěmi je Nemocnice Na Bulovce. Je jedna z mála, ne-li jediná nemocnice, která takto pracuje," zhodnotil Průša.

Jeho zjištění korespondují se snahou vedení nemocnice: „Máme příležitost mluvit s lidmi civilním způsobem. Rádi bychom představili nemocnici jako živý organismus, ale především jako organizaci, která je vždy připravena profesionálním způsobem pomoci," popisuje ředitel nemocnice Petr Zajíc a dodává: „Nemocnice musí fungovat jako firma. Pokud nebude firma se svými klienty komunikovat a nebude se o ně starat, přijde o ně."

Dle zjištění Deníku nápad s komiksy už dobře zafungoval. Na profilech nemocnice uvnitř sociálních sítí si den co den získává řadu fanoušků, a to evidentně i mezi samotnými pacienty.