Budovy Transgas nebudou památkou a majitel je může zbourat

Soubor budov Transgas na Vinohradské třídě v Praze nebude kulturní památkou. Jejich majitel, který chce na místě stavět nové domy, je může zbourat. S odkazem na rozhodnutí ministerstva kultury to dnes uvedly Hospodářské noviny a Právo. Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení však dosud nebylo doručeno všem účastníkům řízení a ministerstvo je na dotaz ČTK nechtělo komentovat.

O tom, že ministr Daniel Herman (KDU-ČSL) zastavil přezkumné řízení, a tím i prozatímní památkovou ochranu budov, informoval minulý týden na svém webu Klub za starou Prahu. Klub byl iniciátorem podnětu na prohlášení objektů ze 70. let za památku.

Napodobování západních vzorů

Na webu je rozhodnutí ministra, ve kterém mimo jiné uvádí, že nemovitosti jsou nevhodně začleněny do okolí, "detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko", že se v areálu "neudála žádná významná kulturněhistorická událost" nebo že domy nejsou na rozdíl od budovy Ingstavu nebo Kotvy významným příkladem brutalismu. "Autoři nemovitostí se snažili napodobit západní vzory, ale s velice sporným výsledkem," stojí v rozhodnutí.

Prohlašování architektury z druhé poloviny 20. století za památky je často kontroverzní, je ale v současné legislativě jedinou možností, jak domy zachránit před zánikem. Na architekturu druhé poloviny 20. století nemají jednotný názor ale ani odborníci, někteří by ji chránili bezvýhradně, jiní výběrově, podle dalších zase kvůli tehdy používaným technologiím je dnes nevyužitelná.

Investor kritizoval ministra

MK loni odmítlo budovy nad Národním muzeem za památku prohlásit, Herman začal na jaře rozhodnutí svých úředníků přezkoumávat. Koncem září v médiích uvedl, že mu rozkladová komise doporučila přehodnotit přístup úřadu s tím, že Transgas je třeba zachovat.

Investor, společnost HB Reavis, tehdy ostře reagoval a kritizoval ministra, že předjímá výsledek řízení. Uvedl, že přezkum chápe jen jako kontrolu, zda nevzniklo procesní pochybení. Případné vzniklé škody podle něj již přesáhly půl miliardy korun.

Dům na rohu Václavského náměstí byl zbourán

Případem, kdy ministerstvo kultury dům za památku neprohlásilo poté, co investor vyhrožoval žalobou za ušlé zisky, je třeba dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Letos v létě byl poté, co už dříve MK a za jiného vedení odmítlo udělit mu památkovou ochranu, zbourán.

Když se MK loni zabývalo návrhem na prohlášení Transgasu památkou, NPÚ prostřednictvím svého pracoviště v Praze prohlášení nedoporučil. Konstatoval, že "areál nevytváří městotvorné prostředí a hmotově i měřítkem poškozuje prostředí městské památkové zóny". MK je za památky neprohlásilo. V podnětu k zahájení přezkumu se ale generální ředitelství NPÚ za prohlášení postavilo a sdělilo to ministrovi.

Brutalismus, technicismus a postmoderna



Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický.

Autoři podnětu na jejich prohlášení za památku budovy hodnotí jako vynikající ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu i postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu.