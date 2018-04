Budovu Obecné školy čeká demolice

Pavilony, kde se natáčel populární film Obecná škola, půjdou k zemi. Území Na Slatinách nahradí moderní čtvrť.

Kdysi idylicky působící dřevostavby ze slavného Svěrákova filmu léta proměnila v odpadky zahlcené ruiny. Co se s nimi stane? Podle vyjádření budoucího vlastníka, společnosti Horizon Holding, budou srovnány se zemí.

Vlastnictví budov

„Budovy zatím nejsou oficiálně naše. Jakmile vlastnictví nabudeme, plánujeme je do několika měsíců zdemolovat, zejména kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců a nájemců, kteří se v areálu pohybují. Máme posudek statika o špatném stavu budov, také v nich v minulosti hořelo,” potvrdila Deníku mluvčí společnosti Horizon Holding Alena Gaudlová záměr objekty zbourat.

Dřevěné pavilony, v nichž v minulosti sídlila základní škola, patřily hlavnímu městu, spravovat je měla Praha 10. Pozemky pod nimi ale náležely soukromému vlastníkovi. „Praha 10 měla ve správě nouzové budovy bez přístupu k nim a bez možnosti je využívat, i proto se budovy stávaly útočištěm bezdomovců. Proto souhlasila s prodejem těchto budov vlastníkovi pozemků, tedy firmě Horizon Holding,” sdělil mluvčí Prahy 10 Vít Novák s tím, že nevylučuje, že brzy dojde k vyřízení demoličního výměru.

„Oficiálně to není historická ani kulturní památka, v takovém případě by ji mělo vykoupit ministerstvo kultury a postarat se o ni. Ale hodnota této budovy je jenom symbolická,“ vysvětluje Novák.

Vznikne nová čtvrť

Někteří Pražané by si v dřevěných budovách představovali skanzen nebo muzeum věnované Zdeňku Svěrákovi a jeho dětství. Realita ale zřejmě bude jiná. „Areál dlouhodobě pronajímáme, mezi naše nájemce patří např. stanice technické kontroly, cizinecká policie či městský archiv. Do budoucna plánujeme dotčené území řešit jako celek v náva-znosti na nový územní plán,” sdělila Deníku za majitele pozemků Gaudlová.

Praha 10 loni schválila studii, podle které se promění pozemky mezi Strašnicemi a Michlí na novou čtvrť se třiceti tisíci obyvateli. Počítá se také se Slatinským parkem s výraznou vodní plochou, novou železniční zastávkou Eden i prodloužením tramvajové trati z Vršovic na Spořilov přes Bohdalec.

Levné ubytování

Nové zástavbě bude muset ustoupit i dělnická kolonie na Slatinách, která vznikla na začátku 20. let minulého století. Žili v ní váleční veteráni a dělníci z vršovických továren, kteří potřebovali levné ubytování. To si stloukli ze všeho, co sehnali.

V současnosti lokalitu popularizuje spolek Praha Neznámá, který také zveřejnil a následně dementoval informaci o plánovaném bourání budov, k němuž mělo dojít minulou středu.

Starousedlíci a Zdeněk Svěrák

Demolice školy nejvíce mrzí její bývalé žáky. „Chodila jsem sem v roce 1974 a 1975, do vyšších ročníků se muselo do Vršovic. Byly tu malé třídy pro 15 až 20 dětí, v lavicích ještě kalamáře. Učitelky byly hodné, kupovaly nám ze svého občas fixy nebo pomeranče,“ vzpomíná bývalá žákyně Šárka Soukupová. Mezi žáky školy patřil i populární herec Zdeněk Svěrák, který vyrůstal v Elektrárenské ulici. Na místě se proto v 90. letech, ještě za provozu školy, natáčel snímek Obecná škola podle jeho scénáře.