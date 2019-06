Návrh architektů, který podporovala bývala starostka Vladislava Hujová (tehdy TOP 09), přitom v roce 2018 opoziční zastupitelé v čele s Matějem Stropnickým (Strana zelených) i za pomoci koaliční ČSSD zrušili a rozhodli se jen pro pravidelnou údržbu náměstí.

Nový starosta Jiří Ptáček (TOP 09) však vyhlásil, že si bere „Jiřák“ jako jeden ze stěžejních bodů ve funkci. Pomocí veřejné výstavy přímo na náměstí v právě končícím týdnu žižkovská radnice představila aktualizovaný projekt z díly MCA atelier.

Stromy nebudou zakrývat výhled na kostel

„Dlouhé období odkládání zásadní proměny bylo bohužel spojeno i se sníženou snahou investovat do dílčích oprav, což se na aktuálním stavu neblaze projevilo. Navíc současné uspořádání z přelomu 70. a 80. let vytváří řadu ploch, které zabírají hodnotný prostor, ale neplní svou funkci,“ uvedl starosta Ptáček v pozvánce, kde prozradil, že Praha 3 chce nakonec zachovat fontánu z liberecké žuly, kterou vytvořil v roce 1980 sochař Petr Šedivý.

Kvůli chybějící kašně v roce 2013 Stropnický - ještě jako místostarosta - kritizoval plány na revitalizaci náměstí. Kontroverzní byly i platany, které podle vizualizací zasahovaly ve výhledu na kostel, dominantu celého „Jiřáku“. Nově tak byly navržené stromy lemující prostor před chrámem odsunuty dále od průčelí, aby na Plečnikovo dílo bylo vidět.

Podle opozice je projekt zastaralý

Na severním okraji náměstí však stromů oproti původnímu návrhu přibylo, došlo naopak ke snížení rozsahu zadlážděných ploch, posunutí farmářských trhů východním směrem dál od základní školy. Kvůli finančním úsporám byl zrušen například plánovaný vodní kanál podél náměstíčka před kostelem. Přepracovaný projekt počítá také s výtahem do stanice metra linky A či s přechody pro chodce ve Slavíkově a Přemyslovské ulici. Zeleným plochám na náměstí Jiřího z Poděbrad by mělo pomoci speciální zavlažování s využitím dešťové vody i zasakovací dlažba.

Původní cena projektu na revitalizaci parkového náměstí na rozhraní Žižkova a Vinohrad byla odhadnuta na 75 milionů korun s tím, že třetí pražská městská část nadále požaduje, aby část zaplatil magistrát. Ale zdá se, že ani po veřejné debatě nebude jednoduché zahájit práce. Pravděpodobně vyvstane občanský i politický odpor.

„Projekt už je zastaralý a nesplňuje požadavky na náměstí 21. století. Rozhodně by bylo lepší vyhlásit novou soutěž, která by byla adekvátní dnešnímu stavu. Náměstí se za těch patnáct let posunulo jinam, než to architekti vnímali tehdy,“ řekl pro iDNES.cz opoziční zastupitel a bývalý starosta Alexander Bellu (ODS). Bellu připomněl i loňské usnesení zastupitelstva o zastavení projektu. „Očekával bych tedy od vedení radnice, že nejprve to usnesení znovu projedná na zastupitelstvu,“ dodal.