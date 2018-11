Budoucí šéf Prahy Zdeněk Hřib: Město musí o svůj majetek pečovat

V den, kdy tyto tři strany podepíší koaliční smlouvu, Pražský deník představuje priority muže, který bude jedenáctým porevolučním primátorem hlavního města. Z nich šest bylo členy ODS, jediná primátorka Adriana Krnáčová byla členkou ANO.

Pražané denně jezdí do práce a vracejí se z ní otrávení, protože dostat se z bodu A do bodu B je nervy drásající záležitost. Jak to chcete řešit?

Praha je v tak kritickém stavu proto, že se dlouhodobě zanedbávaly investice do oprav stávající infrastruktury. Tato věc se netýká jen dosluhující politické reprezentace, ale táhne se několik volebních období. Například problém Libeňského mostu spočívá v tom, že na něj nikdo nesáhl 90 let, tedy od jeho otevření u příležitosti 10. výročí založení republiky až doteď. To opravdu nelze přišít jen magistrátním politikům posledních čtyř let.

Tím spíš je namístě otázka, zda se jste schopni to zvládnout za vaše čtyři roky?

Určitě je možné to udělat tak, abychom předcházeli „nečekaným“ událostem, protože bude existovat jasný plán údržby a oprav mostů. Tak se vyhneme nenadálým situacím. Město musí o svůj majetek pečovat.

Nebudete v hrůze z případného zhroucení dalšího mostu raději preventivně všechny zavírat? Jak se ukázalo na Vltavské, nějaký problém má asi každý z nich.

To se nestane. Aktuálně probíhá diagnostika Hlávkova mostu, Kloknerův ústav podrobně zkoumá jeho stav, odebírá vzorky a zjišťuje, jakým způsobem ho bude možné opravit. Jde o stejný postup jako u Libeňského mostu, u něhož jsme také dostali návrh na rekonstrukci. Mostů ve špatném stavu je ovšem více, například Palackého most a některé části Karlova mostu. Určitě ale nebudeme preventivně zavírat všechny mosty. Momentálně je omezený provoz na Libeňském mostě, řešení spočívá v jeho radikální opravě.

Jaký je termín?

Chtěl bych začít co nejdříve, ale začít musíme vyřešením náhradní dopravy. Osobně preferuji výstavbu tzv. Rohanského mostu mezi Holešovicemi a Karlínem. Ten se ovšem nepostaví za rok či dva. Libeňský most je momentálně ve stabilizovaném stavu, je pod trvalým dohledem. Mohou po něm omezeně jezdit tramvaje i auta.

V Praze bude vždy docházet k nečekaným situacím. Jednou to jsou povodně, jindy zhroucený nebo poškozený most. Proč jste proti změně Územního plánu jako soudně přezkoumatelného dokumentu na vyhlášku, což by umožnilo rychlá rozhodnutí i výstavbu v případě akutní potřeby? Obdobný způsob volili například v Amsterdamu.

Jako městská samospráva se musíme pohybovat v zákonně vymezeném rámci. Územní plán je dokument, který musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a se zásadami územního rozvoje. Některé územní plány byly i soudně zrušeny, dokonce i část zásad územního rozvoje Prahy. To jednoznačně ukazuje, že tato záležitost musí být podrobně odborně zdůvodněna, plán musí obsahovat čitelná a srozumitelná pravidla pro veřejnost i developery, aby nedocházelo k nejasnostem. Územní plán je prostě podle aktuální legislativy zásadní právní dokument.

Šéf Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč má za to, že Praha se nikdy stavebně nepohne dál, dokud nebude mít centrální stavební úřad a naopak každá městská část bude mít svůj. S tím souhlasí vaši koaliční partneři, ale vy ne. Jaké máte argumenty?

Můj postoj vyplývá z toho, že vím, jak momentálně funguje magistrát. K zaseknutí stavebních a územních řízení dochází často při odvolacích řízeních. Městské části v tomto bodě pracují rychleji než magistrát. Proto podle mě není dobrý nápad agendu přenést z míst, kde to funguje, na místo, kde se to nyní zadrhává. Můžeme se o tom bavit, ale teď bych byl spíš pro rozhýbání odvolacího řízení na magistrátu a sjednocení dělat na úrovni IT a metodiky. V programovém prohlášení proto chystáme zatím jen prověření podmínek pro vznik centrálního stavebního úřadu, ale v tomto období nevznikne.