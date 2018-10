Budoucí primátor Hřib: Posuneme Prahu, aby se do ní jezdilo za inspirací

/INFOGRAFIKA/Čerstvě potvrzený příští primátor Prahy Zdeněk Hřib při prvním veřejném vystoupení znovu vyvracel obavy z politické nezkušenosti. „Jako Piráti jsme prokázali velké politické umění jak volebním výsledkem, tak schopností vyjednat tuto koalici. Čeká nás hodně práce, protože Praha je složitý organismus. Ale bude to práce kolektivní a já mám velkou důvěru v odborné kvality celého koaličního týmu,“ zdůraznil budoucí první muž metropole Zdeněk Hřib.

Piráti podle něj považují dohodu o koalici v čele s ním za výhodnou pro všechny. „Budeme mít na starosti všechny oblasti, o které jsme nejvíc stáli transparentní radnici, bydlení i digitalizaci a IT. A myslím, že spokojeni mohou být i koaliční partneři,“ uvedl Hřib.

Praha musí být inspirací

Vznikající koalice má podle něj na rozdíl od té dosluhující pod vedením Adriany Krnáčové společnou vizi. „Posuneme Prahu do tohoto tisíciletí tak, aby i k nám mohl někdo jezdit pro inspiraci. Stejně jako se my dnes jezdíme inspirovat například do Finska jeho vzdělávacím systémem,“ dodal budoucí primátor.

Nová pražská garnitura plánuje i personální změny na magistrátu a v městských firmách. „Úřední aparát magistrátu budeme chtít zefektivnit a k těm účelům použijeme už existující audit. Jisté je, že se počty úředníků nebudou navyšovat. Odstraníme závislost města na několika málo dodavatelích výpočetní techniky. A určitě skoncujeme s politickými trafikami,“ sdělil nejmladší člen nové městské rady a dosavadní šéf pirátského klubu zastupitelů Adam Zábranský, který bude mít na starosti oblast bydlení.

Koncem politických trafik má Zábranský na mysli například účast komunálních politiků v představenstvech městských firem. Kdo a kde konkrétně skončí, ale zatím budoucí pražská vláda neřešila.

Větší podpora pro MHD

Koalice by měla dokončit koaliční smlouvu a programové prohlášení do poloviny listopadu. O týden nebo dva později se má konat ustavující schůze nového zastupitelstva, která potvrdí nového primátora. Hřibova koalice plánuje také rozšiřování fondu městských bytů. Městské stavební pozemky pak nechce kompletně přenechávat developerům, ale určitou část z nich hodlá pronajmout nebo prodat například bytovým družstvům.

Politicky, i vzhledem k veřejnému mínění citlivý resort dopravy bude řídit Adam Scheinherr z iniciativy Praha sobě. „Otec“ kampaně Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat by mohl nasměrovat dopravní koncepci hlavního města k výrazně většímu upřednostnění hromadné dopravy před individuálním automobilismem. Očekávat se dají i názorové střety mezi Scheinherrem a úředníky Dopravního podniku nebo TSK.

Volební lídr Prahy sobě Jan Čižinský se překvapivě místa radního vzdal. Zůstane raději starostou Prahy 7 a městskou koalici chce ovlivňovat z pozice šéfa zastupitelského klubu. „Budu na magistrátu tvůrcem změny, kterou Praha sobě nabídla a umožnila,“ vzkázal Čižinský.