/FOTOGALERIE/ Pražané se po letech slibů konečně dočkají. Oprava teras a vestibulu u metra C Budějovická spěje do finále, pracovníci dokončují poslední detaily.

Místní šetření na stavbě terasy Budějovická /DBK a její prohlídka. | Foto: Deník/Radek Cihla

Jediný otevřený koridor od metra bývá ve špičkách téměř plný lidí, to by se však po otevření druhého výstupu z metra v půlce prosince mělo změnit. „Předpokládáme, že když vše dobře půjde, tak samotná kolaudace proběhne v průběhu ledna. Za předpokladu, že dá stavební odbor předběžná vyjádření, tak by se terasy včetně průchodů do metra mohly otevřít už v průběhu prosince,“ slíbil radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).