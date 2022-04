OBRAZEM: Na Pankráci začala stavba metra D, potrvá sedm a půl roku

V pracovní skupině zasednou zástupci městské rady, odborníci z institutu plánování a rozvoje, dopravního podniku, technické správy komunikací, ROPID, Správy železnic, Fakulty dopravní ČVUT a další experti jako sociologové či sociální geografové, chybět nemají ani zástupci opozice. Tato skupina vytvoří zadání, které by podle Scheinherra mohlo být hotové koncem léta, v září by jej pak mohli radní schválit a na jeho základě zadat studii proveditelnosti.

Stavět by se mohlo nejdříve za deset let, a to v úseku mezi Andělem, Smíchovským nádražím, Olbrachtovou a Budějovickou, podle dopravních modelů tudy jezdilo až 150 tisíc cestujících v pracovní den.

Do budoucna se na brownfieldech počítá s masivní výstavbou bytů. „Jednou z priorit trasování by měla býti dopravní obslužnost nyní prázdných městských pozemků pro výstavbu městských bytů,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

„Okolo budoucích stanic musí vzniknout nové čtvrti krátkých vzdáleností, včetně nových městských bytů a kvalitní občanské vybavenosti,“ dodal primátor.

„Byť nám může připadat bláhové nebo předčasné plánovat další trasu metra v okamžiku, kdy zahajujeme metro D, rozvoj Prahy se nezastaví. Musíme si uvědomit, že metro D se začalo připravovat před deseti lety a teď se bude deset let stavět. V tuto chvíli se plánují nové čtvrti pro stovky tisíc obyvatel a my musíme v souladu s tím koordinovat přípravu veřejné dopravy,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Podle něj by vagony mohly jezdit částečně i nad zemí a mohou být kombinovány s kolejovou dopravou na povrchu typu S Bahn nebo tramvajemi. Nová dráha by měla propojit do jednoho celku příměstskou železnici, pražský okruh, tramvaje a P+R parkoviště i páteční cyklotrasy.

Opozice je ke stavbě skeptická. „Otázka propojení okrajových částí města tu je už 40 let. Mluvit o metru v tomto rozsahu je něco, na co město v dohledné době mít nebude. Nejsem si jistý, jestli má nyní mít prioritu. Budeme se zamýšlet nad tím, jestli v tomto záměru pokračovat, případně jestli nepřijít s jiným návrhem, který představíme v našem volebním programu,“ řekl Zdeněk Zajíček (ODS), předseda klubu zastupitelů. Nepotvrdil ale, zda by ODS v případě vítězství v komunálních volbách projekt ukončila. „Praha potřebuje jinou infrastrukturu. Potřebuje dokončit metro D a přežít stavbu bez větší finanční újmy. Potřebuje rychlodráhu na letiště a dokončit vnitřní okruh. Poslední, co potřebuje, je kroužit dokola metrem. Je to předvolební populismus,“ říká zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Pražské metro dnes měří 65 km a má 61 stanic. Budované metro D bude mít 10 stanic a 10,6 km. Polookružní linka by mohla měřit něco přes 20 km. Pro srovnání, na počet obyvatel zhruba stejně velký Mnichov má již dnes 103 km metra a 96 stanic a také pracuje na dalším rozšíření. Pět tras vídeňského metra má 83 km a 98 stanic, přičemž jedna z existujících linek se prodlužuje a výstavba celé další se připravuje.

Okružní metro má také více motivovat Středočechy, aby k cestám do práce využili MHD. Denně jich už dnes do Prahy jezdí zhruba 240 tisíc. Příliv těchto aut je proto potřeba zásadně omezit. Každé auto, které zůstane ve Středočeském kraji, je pro Prahu přínosem.

Vedení metropole proto požaduje, aby parkoviště u stanic budoval Středočeský kraj. Přestup z příměstských linek S by mohl být na Smíchově, v Edenu, Libni nebo Vysočanech.