Bude Libeňský most památkou? Pokud ano, oprava se protáhne

Desítky let čeká Libeňský most na svoji rekonstrukci. Zdali se jí dočká v horizontu měsíců či let, není stále jasné. Vedení metropole sice hlásá, že projekt na opravy jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen města může být připraven již letos a první stavební práce by se tedy mohly rozjet v příštím roce, ovšem tento optimistický plán má své „ale“.

„Pokud ministerstvo most prohlásí za památku se silnější ochranou, budou se muset upravit už rozběhlé soutěže k projektu rekonstrukce. To by ve výsledku celou stavbu výrazně zpomalilo,“ upozornil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který má pražské mosty v gesci. ČTĚTE TAKÉ: Libeňský most se dočká opravy. O tendru na dodavatele rozhodnou radní v lednu Stavba si památkovou ochranu zaslouží Vedení Prahy totiž čeká na zprávu expertů Kloknerova ústavu z ČVUT s technickými detaily nejdelšího pražského silničního mostu přes Vltavu. Následně ji předá ministerstvu kultury, které pak během několika dní rozhodne, jestli soumostí mezi Holešovicemi a Libní dostane památkovou ochranu. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše si konstruktivistická stavba památkovou ochranu zaslouží. „Nechtěl bych ale, aby památková ochrana znemožnila rekonstrukci mostu. Všichni víme, že je v dezolátním stavu,“ sdělil Deníku Lukeš s tím, že se obává, aby nepadl návrh na stržení mostu, pokud by stavba pod památkovou ochranou nebyla. ČTĚTE TAKÉ: Co se stane s Libeňským mostem? To má být jasné za pět měsíců O mostu rozhodnou památkáři „Je nutné najít kompromis mezi požadavky památkářů a městem, jako tomu bylo u obnovy Karlova mostu,“ vysvětlil historik architektury. V případě, že se rozhodne o tom, že most je památka, bude se začínat od píky s novým stavebním řízením a příprava stavby potrvá tři až čtyři roky. Na několik dalších let se určitě protáhne i samotná oprava. V každém případě je cílem města zachovat historickou podobu mostu. „Došlo by k rozebrání a nahrazení nosné části mostu s tím, že by byly zachovány pohledové strany,“ přiblížil Dolínek plánovanou metodu opravy. Metropole počítá s rozpočtem v rozmezí 700 až 800 milionů korun na rekonstrukci samotného mostu. Další investice půjdou například na protipovodňová opatření. ČTĚTE TAKÉ: Libeňský most je v horším stavu, než se čekalo Magistrát slibuje vypsání soutěže Dobrou zprávou se ovšem město nemůže pochlubit ani ohledně staveb nových lávek mezi Trojou a Císařským ostrovem. Bude totiž trvat několik let, než se Pražané projdou po plnohodnotné náhradě za zřícenou lávku u zoologické zahrady. Do konce února slibuje magistrát vypsání architektonické soutěže na podobu dvou nových lávek. Jedna nahradí původní lávku, která se zřítila začátkem prosince, druhá bude nová a vyroste níže po proudu. ČTĚTE TAKÉ: Libeňský most uzavřou opravy i zátěžové zkoušky Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče bude nová lávka podobně subtilní jako ta původní, aby nebyl narušen charakter Trojské kotliny, první lidé se po nich projdou v lepším případě za pět let. ČTĚTE TAKÉ: Libeňský most může 'zavařit' Technické správě komunikací

Autor: Jan Prokeš