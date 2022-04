Kudy tečou informace?

Koncem března, několik dní před plánovaným prvním veřejným projednáváním změny územního plánu, se do starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského „opřeli” Piráti Prahy 7. Jsou přesvědčeni, že radnice občany žijící v této městské části o veřejném projednávání změn informuje nedostatečně. Jak také vyplývá z webu Piratskelisty.cz, v plánech na výstavbu nové čtvrti jim je největším trnem v oku výstavba „mamutího” obchodního domu a umístění kapacitních garáží u Argentinské ulice. Jsou i proti umístění základních škol převážně na městských pozemcích.

„Názor městské části Praha 7 na budoucí podobu území Bubny-Zátory jsme v předchozích letech opakovaně prověřovali a diskutovali s odborníky i veřejností. K územní studii, která bude zásadním podkladem pro budoucí rozhodování v tomto území, jsme v roce 2019 formulovali 97 připomínek. Loni jsme pak vyhodnocovali, co bylo či nebylo do studie zaneseno, a na základě toho jsme nyní zpracovali naše zásadní požadavky pro změnu územního plánu. O všech možnostech zapojení veřejnost informujeme i prostřednictvím naší aplikace Mobilní rozhlas/Munipolis,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

VIDEO: Lávka spojí Karlín a Holešovice. Na Štvanici vyrostl první pilíř

Návrh změn územního plánu je možné si prohlédnout online, a to například i na stránkách pražského magistrátu či webu Institutu plánování a rozvoje. S plány na proměnu území se veřejnost mohla seznámit i díky informačním kontejnerům, umístěným ve dvou lokalitách - jednou z nich bylo Strossmayerovo náměstí, kde se informace daly získat do 31. března. „Možnosti a místa, kam by lidé mohli přijít nahlédnout do plánů, klást dotazy či konzultovat připomínky v rámci aktuálně prodlouženého termínu, nyní řešíme,” sdělil Martin Vokuš, tiskový mluvčí Prahy 7.

Bydlení, školy a zeleň

Koncem letošního března Rada MČ Praha 7 schválila zásadní připomínky k návrhu změny územního plánu pro Bubny-Zátory, ty ale ještě musí projít schválením Zastupitelstva MČ Praha 7. „Sedmička chce ohlídat především výškovou a objemovou zástavbu celého území, velikost plánovaného obchodního centra, zastoupení parků a další zeleně či přesné vymezení ploch pro výstavbu škol, školek a další veřejné vybavenosti. Je totiž zcela nezbytné, aby územní plán garantoval umístění potřebné plochy veřejné vybavenosti v plném rozsahu. Především dostatečně kapacitní školy a školky musí dostat v rozvoji území prioritu a musí být vybudovány nejpozději současně s bytovou zástavbou,“ přiblížila priority Prahy 7 místostarostka Lenka Burgerová a podotkla, že v době, kdy bojujeme s klimatickou nouzí, není možné akceptovat ani to, že v nové čtvrti, počtem obyvatel odpovídající okresnímu městu, je na mnoha místech navrženo pouze 10 až 20 procent zeleně a z toho vyplývajících nedostatečných 5 až 10 procent ploch rostlého terénu.

Z Prahy do Boleslavi za kratší dobu: D10 se rozšíří na šest pruhů

Zástavbu území řeší městská část také v souvislosti s plánovanými obchodními plochami u nádraží - již dříve prosadila jejich zmenšení a rozčlenění bloku na více částí. „Územní plán by měl umožnit umístění obchodního zařízení do rozlohy 20 tisíc metrů čtverečních, což je velikostně něco takového jako OC Stromovka. Jakékoli případné další navýšení by se mělo posuzovat zvlášť, přičemž územní studie stanovila jako maximální plochu obchodu pro tento blok 40 tisíc metrů čtverečních,” podotkla Burgerová.

Od filharmonie k nádraží

Lokalita Bubny-Zátory o rozloze 110 hektarů je jedním z největších transformačních území v Praze. Hlavní město představilo v prosinci roku 2020 územní studii, která zde navrhuje bydlení až pro 25 000 obyvatel, kompletní veřejnou vybavenost či velký centrální park. Součástí nové městské čtvrti bude i budova Vltavské filharmonie u stanice metra Vltavská, na niž byla vloni v srpnu vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. Její výsledek by měl být znám letos v květnu.