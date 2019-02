Praha /FOTOGALERIE/ - Akce Bubnování pro Bubny v pátek připomnělo 74. výročí prvního židovského transportu z Prahy, jehož nástupní stanicí bylo nádraží Bubny. Pro příchozí bude k dispozici 400 bicích nástrojů. K jejich pořízení pomohla crowdfundingová sbírka, na níž se den před jejím ukončením sešlo téměř 98 tisíc z potřebných 75 tisíc korun.

První transport z Praha do Lodže odjel 16. října 1941, bylo v něm tisíc židovských mužů, žen a dětí. Přežilo z něj 24 lidí. Celkem bylo deportovaných 50 tisíc obyvatel.

Organizátoři Bubnování pro Bubny chtěli nejen uctít památku obětí, ale také apelovat na nadčasový fenomén ‚mlčící většiny', který je podle nich stále jednou z největších hrozeb lidstva.

„Není pravda, že to nejhorší se už stalo. Je třeba bubnovat i pro to, co teprve přichází," uvedl organizátor akce Pavel Štingl.

V prostoru nádraží nedávno majitel tamních budov a pozemků, společnost Orco Property Group, začal s bouráním některých budov. Samotná budova nádraží, kde by měl vzniknout Památník ticha, je památkově chráněná.