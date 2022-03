Pozemek, na kterém stojí Střední škola při velvyslanectví Ruské federace v České republice, patří sice Česku, budova je však ve vlastnictví Ruska. Starosta šesté městské části Ondřej Kolář (TOP 09) poslal před dvěma týdny dopis ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému s prosbou, zda by mohl školu uvolnit. Zmejevský sice přímo neodpověděl, v médiích však připomněl, že budova je majetkem Ruské federace a otázky využívání majetku nespadají do kompetence starosty.

Dostat se k budově by bylo obtížné jak podle ministerstva zahraničí, tak podle odborníka na mezinárodní právo. Ministerstvo uvedlo, že vyvlastnění ruských nemovitostí v Praze dosud není prakticky možné, neboť jsou chráněny mezinárodním právem.

„Otázka využití ruských nemovitostí je dlouhodobým a složitým problémem s řadou implikací. Pokud by k pokusu o vyvlastnění došlo, musí Česko počítat s recipročním krokem vůči českému majetku v Rusku,“ sdělila Aneta Kovářová z ministerstva zahraničí.

Podle odborníků by se případným znárodněním obešlo české právo. „Náš právní řád je postaven na tom, že nelze bezdůvodně zasahovat do vlastnictví třetích osob, pochopitelně včetně cizích států. Takovou změnu legislativy, která by zároveň ctila základní pilíře našeho právního řádu, si dost dobře nedovedu představit,“ vysvětlil advokát Jakub Štilec. Podle něho lze kromě mezinárodních sankcí zásahy do vlastnictví provádět jen v mimořádných případech.

„Opatření nemohou být fakticky nástrojem pomsty. Dovedu si představit, že při vyhlášeném mimořádném stavu by se dané nemovitosti mohly vlastníkovi, který se odmítá dohodnout, dočasně odejmout a být použity například k řešení důsledků uprchlické krize. Veřejná moc by si však měla umět obhájit, že opatření není směřováno jako výchovný políček Rusku, tedy že není účelově diskriminační. V opačném případě bychom v podstatě obcházeli svůj vlastní právní řád a z hlediska úcty k právu bychom se snížili na úroveň Ruské federace. To samé platí o trvalém vyvlastnění,“ uvedl Štilec.

Sankce jsou o zmrazení, nikoliv znárodnění, říká Chabr

Zdrženlivě se k plánu starosty Koláře staví i magistrát. „Je to spíše proklamace. Muselo by s tím souhlasit Rusko, my jako město si to nemůžeme vynutit. Sankce jsou o zmrazení, nikoli znárodnění,“ upřesnil pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).

„Tu školu Rusko prostě navalí a je mi jedno, co si o mých kompetencích myslí ruský velvyslanec. Jeho země způsobila humanitární katastrofu a můj úkol je jasný. Zajistit místo pro děti, které chtěli jeho krajané zabít,“ komentoval starosta Kolář kauzu na sociálních sítích. Starosta, který je zároveň poslancem, pro Pražský deník uvedl, že bude lobbovat za to, aby Česko přijalo zákon k smysluplnému využití zmrazeného ruského majetku.

„Je namístě, aby náš parlament přijal zákon ve smyslu. jako je Lex Putin. Už o tom mluvili senátoři, to se ale týká soukromých majetků ruských oligarchů. Musíme najít způsob, jak omezit výkon vlastnických práv k těmto domům a získat je pro účel, který potřebujeme,“ řekl Kolář.

Pokud by prošlo Kolářovo řešení, je skoro jisté, že by Česká republika i české firmy přišly o majetky v Rusku. To potvrzují i odborníci na mezinárodní právo. „No samozřejmě. Je třeba brát v potaz, že i Česká republika má v Rusku řadu hodnotných majetků a že tam působí řada našich podnikatelů. Rusko už dalo jasně najevo, že nemá problém zmocnit se závodů zahraničních investorů, pokud na protest proti ukrajinské agresi zastaví své místní provozy. Navíc si přiznejme, že hledat zastání proti kremelským praktikám u ruských soudů je utopie, alespoň při současném rozpoložení moci v Rusku,“ poznamenal advokát Štilec.

Kolář, který s Ruskem vede bitvy už několik let, si přesto stojí za svým. „Mně je jedno, jestli Česko školu vymění za Český dům v Moskvě, vykoupí ji nebo vyvlastní. Je potřeba najít odvahu. Rusko útočí na náš svět, na naše myšlení, a my se k tomu nedokážeme postavit čelem. Ano, porušili bychom vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Podívejme se ale, kolik úmluv Rusko porušuje na Ukrajině,“ řekl s tím, že otázku chce otevřít i na čtvrtečním zastupitelstvu hlavního města.

Záměr omezit vlastnické právo Ruska ke zmíněné budově a následné svěření objektu do majetku Prahy 6 schválila na mimořádném zasedání rada šesté městské části. O přijetí podpůrného usnesení a součinnost žádají radní Prahy 6 pražský magistrát a vládu.