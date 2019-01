Praha 7- Část areálu nádraží v Bubnech byla zbavena památkové ochrany. Definitivně o tom v úterý rozhodlo ministerstvo kultury.

Kompletní zrušení ochrany požaduje developerská společnost Orco, která chce v lokalitě postavit zcela novou čtvrť, a její odebrání už dříve doporučil magistrát a Národní památkový ústav. Informaci přinesla ČTK.

„U dochovaných budov se nepodařilo prokázat dosud existující památkovou hodnotu tak vysokou, že by bylo nutno trvat na památkové ochraně. Vycházeli jsme ze stanovisek NPÚ i města Prahy,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Ochrany byla zbavena zatím jen část stávajících objektů, o jejím zachování či zrušení ve zbylé části lokality zatím ministerstvo nerozhodlo.

Bourání zatím nechystají

Orco verdikt ministerstva pochopitelně přivítalo, o osudu budov zatím ale rozhodnuto není.

„Jedná se celkově o pět budov. Jsme rádi, že jsme se názorově v rozhodnutí shodli. Zatím ale řešíme primárně uzemní plán, jednotlivé budovy či dílčí projekty přijdou na řadu později,“ řekla Deníku mluvčí společnosti Petra Zdeňková.

Projekt výstavby nové moderní čtvrti podporuje i radnice městské části Praha 7, nesouhlas se zrušením památkové ochrany vyjadřují jen zastupitelé za Stranu zelených.

„S rozhodnutím nesouhlasíme, jedná se o budovy s velkou historickou hodnotou. Na příkladu projektu Prague Marina v Holešovicích lze vidět, že je možné moderní a historickou architekturu propojit a hodnotné staré budovy zachovat. Bylo by to pro dobro věci,“ uvedl jeden ze zastupitelů David Binar (SZ).

Nejistý osud budov

Mezi kritiky rozhodnutí patří také ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT Benjamin Fragner.

„Pokládám to za velkou chybu. Nejen z hlediska památkového, ale i urbanistického. Jedná se o objekty, které zachycují vývoj areálu a váží se k historii železnice. Pokud by byly zachovány, mohly by tvořit osu nového urbanistického prostoru a vytvořily by se tak zde nové vztahy,“ myslí si.

Odhadovat, jak bude s budovami naloženo, je podle Fragnera velmi obtížné.

„Po odstranění ochrany už nemá investor žádné povinnosti. Mezi veřejností ale vzniká určitá diskuze, která může investora přivést k tomu, aby stávající objekty zachoval. K areálu lze určitě přistupovat kulturně, i když nebude památkově chráněn,“ domnívá se.

Informace pro veřejnost

Strana zelených již vyzvala Orco k zahájení dialogu a aktivní diskuzi s občany. Podle Petry Zdeňkové bude veřejnost o projektu informována dostatečně.

„Na pozemku připravujeme vybudování návštěvního centra, kde se veřejnost bude moci seznámit s našimi záměry a kde představíme různá řešení pro trvale udržitelný rozvoj, která bychom na projektu rádi implementovali. Centrum bude veřejnosti přístupné a zároveň využitelné i jako kulturně vzdělávací místo,“ slibuje.