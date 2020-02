/FOTOGALERIE 2019/ I přes stavbu mariánského sloupu se na Staroměstském náměstí letos uskuteční velikonoční trhy. Začnou 28. března a potrvají do 19. dubna. Organizátoři počítají s tím, že podobu tržiště upraví, aby se stavbě vyhnuli. Kromě Staroměstského náměstí se tržiště objeví i na náměstí Republiky a Václavském.

Přípravy Velikonočních trhů na pražském Staroměstském náměstí 5. dubna 2019. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Zóny na desítce začnou platit v létě

Parkování na ulicích se začne v Praze 10 platit od 24. srpna. Ten den budou zavedeny parkovací zóny v oblasti Vinohrad a Vršovic. Jako další se modré pruhy rozšíří do Strašnic, kde začnou platit 5. října, a dále do Malešic. Tam začnou řidiči parkování platit od 2. listopadu. Obyvatelé desítky, kteří mají k zavádění zón nějaké otázky, mohou přijít 16. března v 18 hodin na informační schůzku do Kulturního domu Barikádníků.