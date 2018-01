Britská velvyslankyně draží své oblíbené embéčko. Výtěžek dá na charitu

Když dnes řidiči na silnici náhodou potkají legendární embéčko (Škodu 1000 MB) vyloudí to na jejich tváři nostalgický a kapku potměšilý úsměv. Pro britskou velvyslankyni Jan Thompsonovou je to vůz, který jí připomíná československou historii. Velvyslankyně ve své funkci na začátku ledna skončila a její milované embéčko je nyní na prodej. Výtěžek aukce poputuje na charitu. Zatím nejvyšší nabízená částka je 350 tisíc. Zájemci mají čas až do dnešního odpoledne.

dnes 10:27 SDÍLEJ:

Autor: Pavel Lopušník