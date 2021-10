Okrsek číslo 6068 je zase unikátní díky své poloze. Patří do něj totiž kromě obydlí na jeho okrajích i celý areál Letiště Václava Havla. „Na voličský průkaz u nás volilo kolem sedmi desítek lidí. Byli mezi nimi jak zaměstnanci letiště, tak také cestující, kteří se tady zastavili po příletu nebo před odletem,“ informovala několik minut před uzavřením volebních místností Michala Davídková, předsedkyně volební komise v budově Střední odborné školy civilního letectví, která sídlí nedaleko obchodního centra Šestka. Díky vysokému počtu „přespolních“ voličů dosáhla účast v tomto okrsku, který je rozlohou v Praze 6 suverénně největší, celopražského průměru – kolem 70 procent.

Podle zdejší obyvatelky a členky volební komise ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského, která si nepřála být jmenována, má výrazně nadprůměrná podpora KSČM v této lokalitě jednoduché vysvětlení. „V okolí Ústřední vojenské nemocnice je řada bytových domů, které byly postaveny před revolucí pro zaměstnance Ministerstva vnitra. Jednomu z těchto sídlišť, které stavěli vězni, se přezdívá Na obušku. A část tamních obyvatel pořád chová ke komunistům sympatie, ačkoliv tato podpora slábne s tím, jak staří lidé umírají,“ vysvětlila žena. V její volební místnosti hlasoval i muž, který volil „menší zlo“. Komunisté to prý ale nebyli.

