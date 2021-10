"V okolí Ústřední vojenské nemocnice je řada bytových domů, které byly postaveny před revolucí pro zaměstnance Ministerstva vnitra. Jednomu z těchto sídlišť, které stavěli vězni, se přezdívá Na obušku. A část tamních obyvatel pořád chová ke komunistům sympatie, ačkoliv tato podpora pomalu slábne s tím, jak staří lidé umírají," vysvětlila žena. V její volební místnosti hlasoval i muž, který volil "menší zlo". Komunisté to prý ale nebyli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.