Praha – Z pravého břehu Vltavy, mezi přístavem v Libni a Hlávkovým mostem, zmizí škody způsobené povodní z roku 2013. Odstraní se nánosy i náletové dřeviny a obnoví se i původní kamenná dlažba.

Ranní procházka v okolí řeky Vltavy v Praze. | Foto: DENÍK/Jiří Macek

„Jde o kamennou dlažbu ‚nasucho‘ bez použití betonu a bez spárování cementovou maltou,“ uvedl Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy. Bude nutné i stabilizovat základy nábřežních zdí.



Na předělání vzhledu vltavského břehu by se mělo začít pracovat na přelomu letošního listopadu a prosince. Záležet však bude na výsledku vypsané veřejné zakázky.



„Přesný termín je závislý také na vydání rozhodnutí o přiznání dotace na odstranění povodňových škod ministerstvem zemědělství,“ řekl Roldán. Hotovo by pak mělo být do osmi měsíců.



Povodeň začala v Praze první červnový víkend 2013. Vltava zaplavila Modřany, Zbraslav, Lahovice a Lahovičky, na severu Prahy část Troje a Císařského ostrova. Pod vodou bylo více než šest desítek komunikací. Škody se tehdy vyšplhaly na několik miliard korun.