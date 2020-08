Původně byl Braník rybářskou osadou, postupem let byla tato oblast majetkem například českých královen, církve a husitů. Staré pověsti branické říkají, že původní knížecí sídlo bylo právě na vrcholu branických skal. „Od středověku se tu dařilo zahradnictví – zelenina byla vyvážena dokonce i za hranice. Dále pak chmelu, vínu, rybářství a ledaření,“ informuje Praha 4 ve svém měsíčníku Tučňák.

Od 14. století se v branických skalách těžil vápenec. V několika vápenkách, které postupně vznikly u paty lomu se pálilo proslulé „pražské staroměstské vápno“. To se používalo například při stavbách pražských nábřeží a pro výstavbu města v 19. století a počátku 20. století. Těžba si vyžádala i lidské životy. „S lámáním vápence jsou spojeny policejní záznamy o sesuvech skalního masivu, které se naštěstí pokaždé obešly bez ztrát na životech. Totéž se ovšem nedá říct o sedlákovi, který prý kdysi skalní masiv vlastnil a z nerozumu ho levně prodal. Když se dozvěděl, jaké bohatství v podobě vápence ukrývá, spáchal sebevraždu skokem ze skály.“

Nacistické štoly a kostra mamuta

V útrobách branických skal lze nalézt i pozůstatek druhé světové války. Během ní zde německá armáda vybudovala podzemní továrnu na výrobu elektronových součástek, pod krycím jménem Bronzit. Komplex tvoří sedm různě dlouhých chodeb, které byly původně zakončeny vjezdovými ocelovými vraty. Dnes jsou tato vrata různě vysoko zavalena kamením a sutí ze skály. Továrna nebyla nikdy uvedena do provozu, po válce sloužilo místo pro skladování ledu z Vltavy. V současnosti je historické podzemí ve správě Českého svazu ochránců přírody, protože se stalo zimovištěm chráněných netopýrů. Od roku 2013 je veřejnosti nepřístupné.

Branické skály jsou také proslulým nalezištěm zkamenělin. Pravděpodobně odtud pochází vůbec první popis zkamenělin z našeho území. Jak se můžeme dočíst na každé informační tabuli okolo přírodní památky: „V 19. století tu hojně sbíral Joachim Barrande a po něm další paleontologové.“ V roce 1977 byl dokonce v ulici U Háje při výstavbě garáže nalezen zbytek kostry pravěkého mamuta, která byla umístěna do depozitáře Národního muzea.

Vyhlídka na most Inteligence

Na vrcholu Branické skály je nachází vyhlídka, která je hlavním lákadlem parku na Dobešce. Autorem dva metry vysoké dřevěné vyhlídky je architekt, herec a rodák z Braníku David Vávra. Konstrukce na svém místě stojí od roku 2001. Nabízí výhled na Pražský hrad, rozhlednu Petřín, Vyšehrad a také Branický most neboli most Inteligence. Tak byl překřtěn kvůli chybě projektanta. V úhlu zatáčky zůstala jen jedna kolej místo plánovaných dvou. „Branický most Inteligence, za Stalina zmařená lidská invence. Zde doktoři a inženýři rukama stavěli. Dodnes se jezdí jen po jedné koleji,“ popisuje Vávra most v publikaci 5x4 z Prahy 4.

Oblast branických skal se však nepojí jen s jeho jménem. V okolí parku Dobeška bydlel slavný operetní zpěvák Jára Pospíšil, architekt Tröster, herec Národního divadla Ladislav Pešek a taktéž člen činohry Národního divadla Josef Pehr. Branické skály se dokonce objevily i na televizních obrazovkách. A to v seriálu Vysoká hra v hlavní roli s Richardem Krajčem, Linka nebo ve filmu Stavitel chrámu a Drama.