Ve středu večer a v první polovině noci na dnešek spadlo na západě Čech většinou pět až 40 litrů vody na metr čtvereční. V povodí řeky Střely a Ohře ale meteorologové ojediněle zaznamenali i silný déšť, při kterém spadlo až 75 litrů vody. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedl ČHMÚ.

Hladiny vodních toků v zasažených oblastech přechodně vystoupaly na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Jeho dosažení vodohospodáři zaznamenali na Botiči v Praze, Střele v Čichořicích na Karlovarsku a na Odravě na Chebsku.

Nejvíce noční bouřky zasáhly západní polovinu Čech. V Ústeckém kraji měli hasiči kvůli bouřce přes 200 zásahů. Většinou vyjížděli k popadaným stromům a větvím. V obci Kytlice evakuovali 66 lidí z dětského tábora. A úplný klid zřejmě nebude ani dneska.

"Aktuálně se další srážkové pásmo pohybuje opět od jihu k severu a výraznější srážkové úhrny jsou zaznamenávány ve východní polovině území," uvedl dnes ráno ČHMÚ. Večer by ale opět mohly do Česka dorazit bouřky s intenzivnějšími srážkami, a to v Čechách a v Moravskoslezském kraji.

Stovky výjezdů

Silný vítr a déšť v noci zaměstnal hasiče. Od úterní osmnácté hodiny do dneší deváté hodiny měli kvůli počasí přes 800 výjezdů. Nejvíc práce měli v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a také ve středních Čechách, včetně Prahy. "Jednalo se především o odstraňování popadaných stromů, uvolněných střech, evakuaci dětských táborů," uvedl Rudolf Kramář z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Středočeští hasiči měli za úterní večer a dnešní noc 259 výjezdů, převážně ke spadlým stromům a dalším následkům bouřky. Pomáhali také čerpat vodu ze sklepů a níže položených míst. Nejvyšší počet zásahů zaznamenali v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku.

V souvislostí se silnými bouřkami jsme od 20. do 23. hodiny vyjeli k 215 událostem. Z toho bylo 188 technických pomocí, nejčastěji popadané stromy přes pozemní komunikace. Nejzasaženější oblastí je Praha-východ, následuje Kladensko, Mladoboleslavsko a Benešovsko. — HZS ScK (@HZS_ScK) July 13, 2021

Bouřka zkomplikovala také dopravu v Praze a přilehlém Středočeském kraji. Podle Pražské integrované dopravy kromě přerušeného provozu vlaků se s problémy potýkala i autobusová přeprava. Kvůli spadlým stromů ve Strašíně u Říčan nejezdila linka 428, v obci Mšec na Rakovnicku pak uvízl autobus linky 580. Zatopený byl také podjezd v Praze na Černém Mostě, kvůli čemuž se zpožďovaly autobusy na příjezdu a posléze i na odjezdu.

Evakuovaný tábor i laguna na D1

Například na Děčínsku bouře udeřila velmi nepříjemně. V Kytlicích bylo nutné evakuovat tábor, což zajistili hasiči z Kytlic, Horního Podluží a dobrovolní a profesionální hasiči z České Kamenice, všichni táborníci se ještě večer přestěhovali do tamní zbrojnice. "Nyní čekáme, až se umoudří počasí, abychom mohli táborníky převézt zpět," řekl velitel kytlických hasičů Jan Havránek. Více se dočtete ZDE.

Napříjemná byla také situtace na dálnici D1, kde se vytvořila doslova laguna.

Stř. Čechy: ŘIDIČI POZOR!!!Takto to vypadá na 9km dálnice D1. Silné přívalové deště zaplavily dálnici. Jezděte s velkou opatrností. #policiestc pic.twitter.com/Qu9ZYSiJuD — Policie ČR (@PolicieCZ) July 14, 2021

Škody na Žatecku a Orlicku

Popadané stromy, ulice pod vodou, zatopené sklepy. Poškozená auta a úroda od krup. Úterní večerní bouřka napáchala škody i na řadě míst okresu Louny Více se dočtete ZDE.

S nepříjemnostmi se museli popasovat také na Orlicku. Tam udělala voda paseku v místní plovárně. Voda zatopila nejen vnitřní prostory, zničila také příslušenství a záplavu nepřežila ani čerpadla a traktor. „Bylo tu 1,3 metru vody. Nábytek plaval, i ten je samozřejmě zničený,“ povzdychl si vedoucí plovárny Jiří Kovařík, který se však s dalšími pracovníky okamžitě pustil do nápravy škod.

Největší vrásky však provozovatelům nenadělalo množství vody, kterou postupně odčerpali, nýbrž nánosy bahna. Ty se nachází nejen v prostorách plovárny, ale také ve vodě, která se nyní stále odčerpává. „Nejhůře je na tom vodní plocha. To nás zdržuje. Zbytek jsme schopni vrátit do původního stavu relativně rychle,“ vysvětlil Kovařík. Podle něho mají ale všichni pracovníci tu nejhorší práci za sebou a nyní je čeká poslední fáze těžké dřiny. Celý článek najdete ZDE.