Radmila Kleslová: Už mi to stačilo. O návrat do politiky neusiluji

„Přišlo mi to komické, když s námi nikdo nejedná. To s paní Kleslovou přece vůbec nesouvisí,“ řekl Deníku Nacher. Co na bouři, kterou způsobila, říká zastupitelka v Praze 10 Radmila Kleslová? Deník s ní hovořil i o poměrech v pražské organizaci ANO.

Čím si vysvětlujete to velké haló, které způsobilo vaše asistentské angažmá u poslance a pražského zastupitele ANO Patrika Nachera?

To velké negativní haló vyvolal někdo zcela záměrně, ale nemyslím si, že by moje asistentské angažmá vadilo spolustraníkům.

Exministr financí Ivan Pilný řekl, že to byl od Nachera chybný krok vzhledem k vaší minulosti, konkrétně spolupráci s komunistickou rozvědkou.

To máte pravdu, medializovat to skutečně začal Ivan Pilný. S panem Nacherem jsem na jaře začala spolupracovat na odborné úrovni, konzultoval se mnou některé magistrátní tisky. A zároveň se snažil, aby pražské ANO bylo před volbami jednotné a skončilo dělení na kleslovce a nekleslovce. Pak mě požádal, abych mu pomáhala i ve sněmovně. V dubnu mi nabídl, abych se na malý úvazek stala jeho asistentkou, aby šlo o zcela transparentní vztah.

Proč se to tedy začalo veřejně propírat po říjnových volbách?

Tomu vůbec nerozumím. Žádost ležela asi někde na klubu ANO, teprve po prázdninách jsem se dověděla, že moje asistentská legitimace je připravená. Vlastně jsem to zjistila až z článku v Lidových novinách s absurdním názvem Velký návrat Radmily Kleslové.

Špionka? Ve výběru rozvědky

Takže ten ohlas si spojujete s nevalným výsledkem hnutí ANO v Praze?

Někteří lidé od svého neúspěchu asi chtěli odpoutat pozornost, konkrétně pan Pilný, který je můj trvalý „obdivovatel“. Začalo to na sněmu ANO v roce 2015, kdy jsem byla zvolena hned v prvním kole místopředsedkyní, zatímco on zvolen nebyl vůbec. V tu chvíli odstartoval nenávistnou kampaň proti mě a začal mě napadat za moje předlistopadové angažmá v rozvědce.

Byla jste špionkou?

Byla jsem ve výběru rozvědky, tipovali moje schopnosti, protože jsem se ucházela o místo na ministerstvu zahraničí. Tuto práci jsem ale odmítla ještě před listopadem 1989. Pak jsem prošla prověrkovou komisí, která mě doporučila pro práci v bezpečnostních složkách demokratického státu.

V České televizi jste řekla, že Pilný musel z Microsoftu odejít za to, že se nesnesl se svými kolegy a dokonce sexuálně obtěžoval jeho pozdější ředitelku pro českou a slovenskou pobočku. Jak to víte?

V tisku se psalo, že pan Pilný ve svém původním zaměstnání obtěžoval kolegyni. A musím říct, že jsem v kampani mnohokrát slyšela, jak může ANO takového člověka vůbec nominovat. Pan Pilný má zřejmě problém se schopnými ženami, k nimž se takto negentlemansky chová. Pro mě je to nepřijatelné a podle mě by měl zvážit své setrvání v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Patrika Nachera napadá za to, že mi nabídl místo asistentky, ačkoli sám měl za asistenta pana Muzikáře, člena předlistopadové KSČ a agenta StB, jak jsem se dočetla v médiích. Dovoluje si předjímat, že bych mohla ovlivňovat nějaké poslance, ačkoli společně s Jaroslavem Faltýnkem využívají PR služeb agentury EMC pánů Formana a Kočiše, kteří chodí do sněmovny, jsou v podstatě lobbisté, radí poslancům a mají spoustu zakázek v Českých drahách, na SŽDC, prostě tam, kde má ANO nějaký vliv. Takže pan Pilný káže vodu a pije víno.