Bourání Libeňského mostu může zarazit ministr. Experti tlačí na rychlé řešení

Zbourat, nebo opravit? Do sporu kolem zchátralého kubistického unikátu se vložil ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Libeňský most tak nejspíš dostal poslední šanci stát se kulturní památkou. Jeho zbourání by pak bránil zákon.

Už v minulém týdnu Šmíd vyzval primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby se za vlastníka mostu vyjádřila k podnětům Národního památkového ústavu a dalších institucí, které se staví proti jeho zbourání. Pražskému deníku to potvrdila mluvčí ministerstva Simona Cigánková a dodala, že teprve na základě odpovědi se ministr rozhodne, jaký postup zvolí. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Dolínku, nesahej mi na most. Lidé bojují za záchranu Libeňského mostu Buď se mu bude zdát odpověď z magistrátu dostačující, nebo ze své vlastní iniciativy zahájí přezkum rozhodnutí svého vlastního úřadu, který prohlášení mostu za památku před časem zamítl. Před dalším otálením ve věci řešení stavu Libeňského mostu ovšem včera varovala Technická správa komunikací (TSK) a nezávislí experti. „Most není bezpečný. Nejhorší je nečinnost,“ řekl Václav Mach z České komory architektů a autorizovaných inženýrů. ČTĚTE TAKÉ: Praha nebrání demolici unikátních vil. Na vině je i nedostatek památkářů „Diskuse o jeho rekonstrukci je z technického hlediska Je v takovém stavu, že jediné řešení je stavba nového,“ uvádí komora v dopise zaslaném primátorce Adrianě Krnáčové. Politici dávají ruce pryč Ani tento čtvrtek se na pořad schůze městského zastupitelstva nedostane řešení havarijního stavu Libeňského mostu. Materiál včera stáhl jeho předkladatel náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD. Odborníci se prý nemohou s politiky shodnout na jeho demolici.

Autor: Eliška Černá