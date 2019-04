Radní hlavního města rozhodli začátkem března o zvýšení ceny roční permanentky, která opravňuje ke vstupu do venkovních expozic zahrady, z jedné koruny na sto. Botanická zahrada požádala město o zredukování benefitu pro tisíce místních lidí, mimo jiné kvůli rostoucím nákladům kvůli znečišťování areálu od psů venčených držiteli permanentek.

Lidé s trvalým bydlištěm v okolí Botanické zahrady přitom získali nárok na vstup do areálu v roce 2011 za symbolickou korunu ročně kvůli oplocení tamního lesoparku. Zahrada tehdejším záborem uzavřela celou historicky přístupnou rekreační zeleň i průchod do Troji pro Bohnice a okolí.

A radnice Prahy 8 s oplocením tehdy souhlasila právě pod podmínkou bezplatného vstupu pro novinkou dotčené rezidenty. „Přestože se zvýšení jeví jako minimální, má bohužel negativní efekt. Symbolické vstupné se tím změnilo ve skutečné,“ napsal radní Prahy Michal Švarc záhy po zdražení permanentek primátorovi.

Bezplatný vstup na vybrané akce

Představitele Prahy 8 ale nakonec uspokojila nabídka, díky níž získají držitelé sousedské permanentky jako bonus levnější vstup do expozice Fata Morgana a bezplatný na vybrané akce pořádané zahradou nebo v jejím areálu. Půjde například o tradiční vinobraní. „Díky této dohodě považujeme věc za vyřízenou,“ potvrdil změnu postoje za radnici Prahy 8 Švarc.

O sousedskou permanentku mohou žádat obyvatelé 174 ulic. Většinu místních doplněná nabídka ke zdraženému vstupnému podle ohlasů na sociálních sítích uspokojila. „Roční vstupné za cenu jednorázového, to je pořád fér. Dřív byl vstup do lesa a na louku zdarma, ale ne do celé botanické. Teď se na ni dá pohybovat všude – to je velký bonus,“ napsal na Facebooku Radek Vokál.

Téma mezi lidmi v okolí zahrady rezonuje už roky. Místní iniciativa Proti plotu se zasloužila jak o zavedení samotných sousedských permanentek, tak později o instalaci bran s čipovými turnikety, které usnadnily průchod areálem. Před třemi roky navíc město neuspělo s pokusem zredukovat počet „privilegovaných“ ulic na 35.