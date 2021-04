/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mírné rozvolnění je konečně tady. V pondělí díky němu otevírá své brány i botanická zahrada. A že je v ní na jaře na co se dívat. Právě v těchto dnech zde rozkvétají magnolie a slivoně, na květ se navíc připravují rododenrony a sakury. Návštěvníky přivítala po dlouhé koronavirové přestávce rovněž sousední zoo.

Otevření venkovních expozic v pražské zoologické zahradě v pondělí 12. dubna 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Těší nás, že se k nám opět vrací návštěvníci. Obzvlášť na jaře, kdy zahrada rozkvétá a čeká nás to nejkrásnější období. Bylo by smutné, kdyby o to naši fanoušci byli ochuzeni,“ řekl Bohumil Černý, ředitel botanické zahrady.