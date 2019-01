Praha /FOTOGALERIE/ - Procházka s okouzlujícími výhledy, posezení u krbu s dobrým vínem i návštěva tropů uprostřed zimy. To všechno se dá v prosinci zažít v botanické zahradě v Tróji.

Než maminky doma obalí kapra, prostřou sváteční tabuli a než zazvoní Ježíšek, mohou si nedočkavé děti s tatínky zkrátit čas výletem do tropů. Na Štědrý den bude botanická zahrada vítat návštěvníky od 9 do 14 hodin a vstupné včetně skleníku Fata Morgana bude zdarma.

Během chvíle se tak z chladné střední Evropy mohou přesunout do tropů, procestovat džungle celého světa a pokochat se exotickými rostlinami. Návštěvníci budou moci zhlédnout mimo jiné prodlouženou výstavu Rostlinné příbytky pro mravence.

Procházku mohou lidé zakončit ve viničním domku

V mnoha rodinách jsou vánoční svátky tradičně spojené s procházkami do přírody. Své kouzlo nabízí trojská botanická zahrada i v zimě, a to nejen díky neopakovatelným výhledům na Prahu. Pohyb pomůže tělu o svátcích zpracovat kila bramborového salátu nebo cukroví a čerstvý vzduch na stráni nad městem zase povzbudí mysl. Procházku mohou lidé zakončit v romantickém a útulném prostředí viničního domku na vinici sv. Kláry.

Vánoční atmosféru v historickém domku podtrhne oheň plápolající v krbu a náladu pozdvihne vynikající víno. Vinotéka zve i ty, které třeba nebaví trávit Vánoce u televizních pohádek – bude mít otevřeno i na Štědrý den, a to od 11 do 15 hodin.

V zahradě jsou k dostání i vína z vinice sv. Kláry

Pro lahev něčeho dobrého je možné se do botanické zahrady zastavit ještě před vánočními svátky a udělat s ní radost sobě či blízkým. Vína z produkce trojské botanické zahrady tradičně každoročně sbírají ocenění ve vinařských soutěžích a lahev z unikátní malé vinice sv. Kláry může být jedinečným dárkem pod vánoční stromeček nejen pro rodinu, ale i obchodní partnery nebo kolegy v práci.

Víno navíc lidé pořídí rovnou v dárkovém balení a bez stresu, který touto dobou vládne v nákupních centrech. Lahev z vinice sv. Kláry může být skvělou a originální volbou i pro silvestrovské oslavy místo tradičních „bublinek".

Autory jsou návštěvníci

„Pro milovníky rostlin se jako dárek hodí originální nástěnný kalendář na rok 2017 s názvem Zahrada vašima očima. Jednotlivé fotografie zachycují naši zahradu v průběhu celého roku a vznikly v rámci amatérské fotosoutěže, kterou jsme letos pořádali.

Autory jsou tudíž sami návštěvníci, kteří se snažili zachytit jedinečné kouzlo našich expozic tak, jak ho vidí oni sami," řekl Bc. Bohumil Černý, pověřený řízením botanické zahrady. Kalendář je možné pořídit v otevírací době ve skleníku Fata Morgana či ve vinotéce sv. Kláry a stojí 110 korun.

Kalendář akcí leden-březen 2017Zatímco se lidé chystají na vánoční oslavy, v botanické zahradě v Tróji se pracuje na poutavém programu na příští rok. Lidé se mohou těšit na netradiční noční prohlídky oblíbené výstavy, či na pravidelné každotýdenní přednášky o přírodě a botanice.



Džungle, která nespí

6. 1. – 18. 3. skleník Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tu možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí. Atmosféru setmělého skleníku dokresluje tajemno vyvolávající osvětlení. Během noci intenzivněji voní některé druhy rostlin a celý interiér prostupuje atmosféra setmělého pralesa, naplněná kuňkáním drobných tropických žabek. Tento jedinečný zážitek vám zprostředkujeme během večerních provázení. Rezervace nutná, více na www.botanicka.cz.



Pták roku 1992 – 201621. 1. – 26. 2. – výstavní sál, Ornamentální zahrada

Již od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně akci Pták roku. Stává se jím vždy druh, kterému hrozí ze strany člověka určité nebezpečí. Cílem kampaně je jednak upozornit veřejnost na úlohu a význam ptactva v přírodě, zároveň chce motivovat k jejich ochraně a udržení jejich životního prostředí.

Ve výstavním sále se seznámíte s hlasovými projevy těchto vybraných ptačích druhů a dozvíte se zajímavosti z jejich života. Ukázky možností krmení ptáků i širokou škálu ptačích budek najdete v Ornamentální zahradě.

Pro MŠ a I. stupeň ZŠ jsme připravili výukový program, který si můžete objednat na pruvodci@botanicka.cz.



Orchideje

3. 3. – 19. 3. – skleník Fata Morgana, zásobní skleník, výstavní sál

Amerika je kontinentem orchidejí. Tropická část tohoto kontinentu je druhově nejbohatší oblastí světa. Letošní ročník výstavy vás zavede právě do této oblasti - do Brazílie, do pestrého reje barev, hudby, vůní a květin. Studenti České zahradnické akademie Mělník ve skleníku Fata Morgana svými výtvory přiblíží divokou a nespoutanou radost bláznivého karnevalu, tropický den i noc mezi květy orchidejí v Rio de Janeiro. Výstavu doprovodí galerie makrofotografií květů jihoamerických druhů. Ve výstavním sále se dozvíte zajímavosti ze světa těchto rostlin od Aljašky po Ohňovou zemi. Poodhalíte tajemství nejmenších orchidejí Ameriky i historii živého pokladu totonackých indiánů – vanilky.Během výstavy si budete moci orchideje a další rostliny také zakoupit a připraven bude bohatý doprovodný program.



Přednáškový cyklus

Ornamentální zahrada – výstavní sál, vždy ve čtvrtek od 17:30, vstupné 50 Kč

12. 1. Janeba Zlatko – Flóra peruánského pobřeží

19. 1. Horáček Petr – Přednáška o dřevinách

26. 1. Škopek Jaroslav - "Pták roku" – čtvrtstoletí akce

2. 2. Hanzelka Petr – Severoamerické trvalky, skalničky a trávy v přírodě i na zahradě

9. 2. Chvosta Eduard – Nejen o dřevinách hor a pouští severozápadu USA

16. 2. Klapka Michal - O přírodě a zahradách v západní Kanadě

23. 2. Vencálek Tomáš - Bezpečnost při řezu parkových a zahradních rostlin

2. 3. Skružná Jarmila, Novozámská Eva - Klášterní zahrady: Cesta na sever – Norsko aneb Putování za vůní yzopu

9. 3. Ponert Jan - Za orchidejemi Peru

16. 3. Tlustý Jaroslav – Sander´s Hunters (cyklus Neznámé osudy – neznámé zahrady)

23. 3. Skružná Jarmila, Foltýn Dušan - Klášterní zahrady: Cesta na sever – překvapivě, Island!

30. 3. Škrabáková Ludmila – Zdraví z pralesa

