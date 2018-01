Boj za záchranu Paláce Svět: majitel nepřijel na schůzku

Už dvacet let chátrá, takže by se mohlo zdát, že nějaký den či týden navíc nehrají roli. Ale fakt, že se italský majitel Paláce Svět dnes omluvil z jednání, nejspíš neznačí nic dobrého. Sejít se s ním měl místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Jednat se mělo o zahájení skutečné rekonstrukce zchátralé budovy a obnovení obchodního parteru, případně prodeji vlastníkovi, který se o rekonstrukci zaslouží.

Městská část Praha 8 v roce 2018 zahájila ve spolupráci se soukromými developery rozsáhlé úpravy centra Libně, například revitalizaci širšího okolí Palmovky a Dolní Libně. „Byla by škoda, pokud by jediným zchátralým místem této části Osmičky zůstal Palác Svět. To je také jedním z důvodů, proč jsem se obrátil na italského majitele budovy pana Crispina a jeho zástupkyni v Česku paní Miroslavu Nečasovou," uvedl místostarosta.

"Na pondělí byla domluvena schůzka, ale pan majitel se dnes dopoledne prostřednictvím místní manažerky jeho společnosti z jednání omluvil, do ČR prý zatim nedorazil. Ve čtvrtek se ale s paní Nečasovou uvidím v rámci většího jednání o revitalizaci Palmovky, takže budu žádat nový termín," prozradil Vilgus Pražskému deníku a dodal: "Pevně doufám, že pan Crispino začne brát vážně požadavky místní radnice a občanů, kterým vadí stav této památky".

Cílem schůzky mělo být získání jasného stanoviska a záruky, že majitel buď zahájí rekonstrukci nebo budovu prodá společnosti, která se postará o její opravu. Minimálně však to, aby došlo k obnově obchodního parteru včetně automatu Svět a k obnově kachlíkové fasády, která byla zničena před několika lety. "Dvacet let chatrání Světu v rukou italského majitele už stačilo," napsal Vilgus v SMS zprávě.

Svět Bohumila Hrabala

Palác Svět je ve špatném stavu už desítky let. Současný italský vlastník nechává budovu chátrat. Provedené tzv. rekonstrukční práce mu spíš ublížily, než pomohly. "Není možné, aby v centru Libně byla podobná ruina další desetiletí. A to ani nemluvím o historickém a kulturním významu, kterou Palác Svět pro Libeň má," naráží Vilgus na spisovatele Bohumila Hrabala, který řadu let bydlel nedaleko. "Společně s Egonem Bondym a Vladimírem Boudníkem Hrabal často navštěvoval místní Automat Svět, do kterého také umístil děj řady svých povídek," objasňuje význam Paláce Svět Vilgus.

V minulosti existovaly snahy o vyvlastnění budovy ve veřejném zájmu. "Bohužel, městská část nemůže z veřejných rozpočtů řešit podobné případy, protože na odkup a rekonstrukci této jedné stavby by padla značná část úspor Prahy 8. V minulosti se mi podařilo dohodnout lepší budoucnost pro Karlínská kasárna. Podobné aktivity se snažím prosadit u majitelů karlínské Invalidovny nebo bývalé výtopny s charakteristickou skořepinovou střechou nazývané Mazutka," popisuje své úsilí Vilgus.

"Přál bych si, aby 110. výročí narozenin Bohumila Hrabala v roce 2024 už proběhlo v plně obnovené budově s kavárnou, kinem a restaurací. Vrátit by se sem mohla i pobočka městské knihovny, která v Libni doposud není," uzavírá Vilgus.

Palác Svět je konstruktivistický činžovní a obchodní dům vystavený v letech 1932–1934. Současný majitel, firma Crispino, získala nemovitost v roce 1998. Od roku 2003 je budova kulturní památkou.