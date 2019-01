/INFOGRAFIKA/ Boj s hazardem vyhlásila metropole v roce 2015. Od té doby na území Prahy nesmí být žádná herna, povolena jsou jen kasina. Ta si musejí žádat o licenci na ministerstvu financí. Městské části se od té doby snaží zbavit všech heren a jejich boj se často daří.

Příkladem může být Praha 6, kde není v provozu ani jedna herna. Nově se totéž povedlo také druhé městské části. „Ještě v roce 2011 bylo v Praze 2 celkem 694 herních zařízení. Postupně se ale díky novele hazardního zákona a regulační vyhlášce hlavního města Prahy jejich počty začaly snižovat až do úplného zrušení všech heren na území Prahy 2,“ stojí v oznámení v radničních novinách.

O licenci v této městské části přišlo celkem 104 provozoven.

Nulovou toleranci hazardu vyhlásily i Praha 4, 5 a 7. Stále však čekají, až ministerstvo financí dokončí řízení o odebrání licencí. Ke stejnému stavu, jaký panuje na Praze 2 a 6, pomalu směřuje i sedmá městská část. „Od roku 2015 je v platnosti vyhláška, v níž hlavní město akceptovalo požadavek městské části zrušit v Praze 7 veškeré herny. Hazard ze sedmičky od té doby postupně mizí, byť to jde výrazně pomaleji, než bychom si přáli,“ posteskl si tamní radní Ondřej Mirovský (Strana zelených).

Místo herny čajovna

V současnosti v Praze 7 fungují tři herny. „Proces odebírání licencí ze strany ministerstva financí je bohužel velice zdlouhavý,“ vysvětlil radní Mirovský. Městská část se v roce 2017 obrátila na tehdejšího ministra financí Ivana Pilného (ANO) s požadavkem, aby prověřil efektivitu práce rozkladové komise, která jako druhoinstanční orgán odebírání licencí potvrzuje. „Nyní plánujeme obrátit se znovu na současnou paní ministryni financí (Alenu Schillerovou) a chceme opět urgovat zrušení zbývajících heren,“ řekl Mirovský.

V podobné situaci je i Praha 4. Rovněž prosazuje nulovou toleranci hazardu a čeká ještě na zrušení 14 podniků. Prostory po bývalých hernách slouží nyní jako restaurace, kavárny a čajovny, bistra, obchody i provozovny různých služeb, například fotostudia.

Podle rozhodnutí pražských zastupitelů z roku 2015 nesmí být v metropoli žádná herna, povolená jsou pouze kasina. O tom, kolik jich v každé městské části smí být a na jakých adresách, si rozhodly jednotlivé radnice. Většina jich nebyla tak radikální.

V centru jsou kasina

„V současné době je v Praze 3 legálně pět kasin, která dodržují kodex týkající se jejich provozu a fungují bezproblémově. Nulovou toleranci tedy zatím požadovat nebudeme,“ uvedla mluvčí třetí městské části Michaela Luňáčková. Zdůraznila však, že zrušení původních 121 heren Praze 3 prospělo.

Zasáhnout do tři roky staré vyhlášky města a ubrat v počtu kasin chce Praha 8. Místo dosavadních 21 by jich mělo být 18. Úpravu bude podle mluvčí Adély Pobořilové požadovat i nové vedení Prahy 10. Zatím však není jasné, jak moc bude chtít počet hazardních míst osekat. To vyplyne až z programového prohlášení koalice, které by se mělo schvalovat v únoru.

Zda nějaké změny nastanou v samém centru města, není jasné. Nyní funguje v Praze 1 celkem 21 kasin. „Činnost těchto podniků v současné době monitorujeme a vyhodnocujeme,“ řekl místostarosta jedničky Petr Hejma (STAN). O úpravě vyhlášky by muselo rozhodnout pražské zastupitelstvo. Většinou však přáním jednotlivých radnic vyhoví.