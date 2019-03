Zastupitelstvo v týdnu jednalo a schválilo stanovisko radnice k magistrátnímu návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou by měla být omezena provozní doba hostinských zařízení v oblasti Dlouhé ulice a jejího okolí.

„V uvedené lokalitě je koncentrace nočních podniků příliš velká,“ uvedl na webových stránkách starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě). V rozhovoru pro Blesk.cz pak uvažoval o tom, že by situaci mohlo zlepšit, pokud by se ulice plná barů, hospod a klubů vytvořila někde mimo rezidenční zónu.

„Ať se vymyslí místo, které je mnohem klidnější, kde nikdo nebydlí. Praha je velká a něco takového určitě najít lze,“ řekl starosta Prahy 1. Čižinský však zdůraznil, že než radnice vydá nějaké opatření, bude vyjednávat se všemi dotčenými stranami. „Nechceme říkat, že se vše musí zavírat, stěhovat nebo likvidovat, ale do mixu všech opatření tato možnost spadá,“ řekl Čižinský serveru.

Praha 1 plánuje omezit provozní dobu podniků v ulicích v ulicích Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, Masná, Michalská, Rybná a V Kolkovně. „Ty by měly mít v pátek, v sobotu a v den předcházející svátku otevřeno do 01:00 (resp. do 03:00), v ostatní dny pak do půlnoci (resp. do 02:00),“ píše radnice na oficiálních stránkách.

Omezení noční dopravy

Noční starosta, což je funkce zřízená novým vedením hlavního města (a opozicí dost kritizována), Jan Štern navrhuje noční omezení dopravy, podle něj si místní stěžují, že v letních měsících jsou nadměrným zdrojem hluku v Dlouhé a okolí taxíky.

Dalšími opatřeními by podle Prahy 1 měl být zákaz prodeje alkoholických nápojů v době nočního klidu mimo hostinská zařízení nebo zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme - STAN) ještě k této problematice doplnil, že je nutné spolupracovat také s městskou i státní policií. „Intenzivně proto také jednáme s vedením Prahy, Policie ČR a dalšími institucemi o personálním posílení policistů, strážníků a dalších pracovníků,“ uvedl Hejma.

Praha 1 jedná i o elektrokoloběžkách

Další vlekoucí se problém v historickém centru Prahy jsou pivní kola, které jsou sezonní záležitostí. Aktuálně ovšem řeší radní David Skála (Praha 1 sobě) elektrokoloběžky.

„Momentálně je nechceme rovnou zakazovat, ale uložili jsme jim některé závazné podmínky provozu: zřídit virtuální stojany pro odkládání aby koloběžky všude nepřekážely; spolupracovat na osvětě, že uživatelé nemají jezdit po chodnících,“ citovaly facebookové stránky městské části radního Skálu, který jedná s provozovatelem nové zábavy Pražanů i jejích návštěvníků, firmou Lime.

Podle současných pravidel je koloběžka kvalifikovaná jako kolo, což znamená, že na Královskou cestu nebudou moci koloběžky vjet - stejně jako cyklisté. Radní Skála dodává: „Řešíme s firmou i možnost toho, aby se přístroji při vjezdu do takto zakázané zóny zpomalil či vypnul motor. Pokud se situace s jejich provozem se sezonou zhorší a budeme evidovat stížnosti, přistoupili bychom k jejich omezení. Prioritu pro nás mají chodci a jejich bezpečí a pohodlí.“ Praha 1 pracuje také na dohodě s magistrátem i zájmovými spolky o hodně diskutovaném zákazu cyklistů v některých lokalitách centra metropole.