Boj o voliče v metropoli odstartovaly pravicové strany

Pro mnoho lidí se nečekaně brzy v těchto dnech objevily v pražském metru a podél magistrály a Jižní spojky předvolební plakáty ODS. Sdělují jednoduchá poselství: Společně nastartujeme Prahu a Fungující Praha.

Podle politologa Lukáše Jelínka se pravicová opozice v hlavním městě snaží využít aktuálních problémů s mosty nebo uzavírkami, a proto odstartovala kampaň netradičně víc než půl roku před komunálními volbami.

„Je logické, že se opozice chytá příležitosti. Otázka je, zda ODS vydrží s dechem a penězi až do podzimu. Kdysi ‚kmotrovská‘ pověst ODS se už takřka vyčistila. Zásluhou Bohuslava Svobody a lidí, kteří na něj navázali,“ poznamenal Jelínek. Zmíněné slogany odkazují k internetové kampani ODS, v níž mohou občané posílat nápady na zlepšení věcí ve městě s příslibem, že ty dobré strana zapracuje do volebního programu.

Občanští demokraté by se každopádně chtěli vrátit k vládě nad metropolí, kde většinu porevoluční éry jasně dominovali. Stále ale ještě není jasné, kdo povede jejich kandidátku a bude potenciálním příštím primátorem.

Lídrem ODS Udženija nebo Svoboda?

Místopředsedkyně strany Alexandra Udženija se hodlá ujmout této role, nikoliv ale „za každou cenu“. V zájmu strany by ustoupila, pokud by se našel někdo vhodnější.

Delší dobu se spekuluje o exprimátorovi Bohuslavu Svobodovi, ten se ale zatím nevyjádřil. Pražská ODS by chtěla vybrat lídra do začátku května. Sestavování celé kandidátky bude trvat déle a občanští demokraté s tím vyčkávají i proto, že zastupitelstvo ještě může přeměnit Prahu z jednoho na více volebních obvodů. To by ovlivnilo i způsob výběru kandidátů za jednotlivé městské „buňky“.

Pospíšil povede kandidátku

TOP 09 už jasného lídra má. Bude jím nedávno zvolený předseda strany a europoslanec Jiří Pospíšil. Oficiálně ještě musí jeho nominaci stvrdit pražští spolustraníci a sám Pospíšil by měl vystoupit s projevem ke kandidatuře 5. dubna. Po Praze už jsou nicméně rozmístěné billboardy, vedle těch s apelem Karla Schwarzenberga o potřebě „záchrany masarykovské demokracie“, také ty propagující nedávno dohodnutou volební koalici TOP 09 s hnutím STAN. Pospíšilovu tvář ve fotomontáži doplňuje tvář Petra Gazdíka a obraz provází citát „Spojme síly pro Prahu“.

Podle předsedy zastupitelského klubu TOP 09 Václava Novotného nicméně aliance se Starosty, která se před lety rozpadla na celostátní úrovni, nemusí být ani po jejím obnovení v Praze ideálním soužitím. Rozdílné jsou zejména názory na dostavbu Pražského okruhu.

„V tom ale panuje nesoulad i uvnitř STAN. Jeho zástupci z centrálních částí Prahy chtějí stavět co nejrychleji, což ale není případ zejména starostů Suchdola a Lysolají,“ poznamenal Novotný. Finální podoba společné kandidátky by podle něj mohla být hotová v červnu. Na prvních 16 místech by měli mít zástupci STAN zhruba šest míst a připadnout by jim mělo i druhé místo za Pospíšilem.

KDU-ČSL rozhodne příští týden

Kartami ale ještě může v tomto případě zamíchat vyjednávání už potvrzeného tandemu s lidovci o případném rozšíření volební koalice. Šéf pražské organizace a radní Jan Wolf by to považoval za ideální variantu. „Byla by to jasná alternativa pro pravicově orientované voliče. Zatímco TOP 09 a Starostové by v této formaci měli liberálnější akcent, my zase ten konzervativnější,“ uvedl Wolf. On sám se také uchází o pozici volebního lídra, o níž rozhodnou spolustraníci v primárkách už příští středu.

Se všemi třemi zmiňovanými středo-pravicovými sub-jekty navíc separátně vyjednávají také Zelení, u kterých se volební koalice jeví kvůli klesajícím preferencím prakticky jako nutnost. Případná dohoda s nimi je podle Wolfa vzdálenější, ačkoliv spolupráce v rámci stávající Trojkoalice (KDU, Zelení, STAN) prý byla „velmi korektní“.

Primátorka Krnáčová chce obhajovat

V barvách vítěze minulých voleb, hnutí ANO, chce obhajovat primátorské křeslo Adriana Krnáčová. Její nominaci musí ještě potvrdit koncem dubna stranické primárky a poté celorepublikové grémium. ANO zřejmě začne s kam-paní až za několik měsíců.

Samostatně do voleb půjdou také komunisté, kteří opět vybrali na první místo kandidátky Martu Semelovou, a také ČSSD a Piráti. Sociální demokraté tým hlavních adeptů na zvolení teprve sestavují, Piráti už mají svého vůdčího kandidáta v osobě lékaře Zdeňka Hřiba.

Velké ambice má také nepolitické hnutí Praha sobě, vedené starostou Prahy 7 Janem Čižinským. Pokud se mu podaří získat pro občanskou kandidátku 89 tisíc podpisů, povede uskupení do voleb o primátorský post. V takovém případě by ale zřejmě musel opustit řady lidovců, za které je dnes poslancem i pražským zastupitelem.